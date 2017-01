"Egy romantikus képeslapra nyílik a munkahelyem ablaka"

- I mádtam televíziózni, és az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a szakma mindig a szívem ücske lesz, attól függetlenül, hogy fel tudtam ebből állni és dönteni Gyula javára.

Nem arról van szó, hogy

nem szerettem

a pesti életem

, hanem

arról, hogy

Gyulát jobban szeretem.

Itt születtem, itt voltam gyerek, és azóta

sem tudtam elszakadni a várostól

, hogy özépiskolásként elkerültem innen. Nem is akartam

elszakadni

.

Eddig 25

éven keresztül

Pesten

folyamatosan promóztam Gyulát. A tévében, az

újságokban

és ahol csak tudtam, megemlítettem a várost. Nekem tényleg még a csapból is Gyula folyt. Örülö , hogy végre "legálisan" is ezt tehetem, mert

valahogy hazahúzott a szívem.

Ráadásul n

agyon boldog vagyok, hogy a kisfiam egy ilyen jó levegő

jű

, elképesztően kedves városban nőhet fel.

- Most 4 éves a kisfiad, Gergő. Ő hogyan fogadta a változást?

- Nagyon sokat beszélgettem vele erről, és már rögzült benne, hogy itt van az új otthonunk. Eddig is egyfajta második otthonként fogta fel Gyulát, mert rengetegszer jártunk haza. Főleg az utóbbi években többen is azt hitté , hogy már hazaköltöztem. Amikor nyaranta leállás vagy kevesebb munka volt a televízióban, akkor is hazajöttünk hónapokra és innen jártam fel Pestre dolgozni. Gergőt mindig is érdekelte ez a té , gyakran érdezte tőlem, hogy "én nem Gyulán születtem?". Mindig azt válaszoltam neki, hogy nem, de félig gyulai vagy te is. Nagyon jól érzi itt magát, kedves, szelíd kis fickó,

sokat mosolyog, sokszor még álmában is nevet. E

zért önnyen beilleszkedett az oviba, ebben sokat segített neki egy új kis barátnője, Léna. Már egy szülinapi buliba is meghívtá

S

zerelme is van, Lucának hívjá . Pesten is egy Lucát imádott, úgy látszik a név

- örnyezetvédelmi nagykövetként a fővárosban is mindenhova biciklivel jártál. Gyulán is sikerült ezt megtartani?

- Gyulán nincsenek igazán nagy távok, és mínusz 15 fokig vagyok kalibrálva, addig mindenhova biciklivel járunk Gergővel. Ő is jól bírja, edzett, egészséges manus, nem is kapott el semmilyen betegséget ebben a szezonban. Hiszek a mozgás és a tiszta levegő erejében, ráadásul itt a szmogtól sem kell tartanunk.

- Hogyan telnek a mindennapjaitok így a öltözés után?

- Itt is ugyanúgy ovival kezdődik a nap, munka után az estét pedig mindig Gergővel töltöm. Sokat vagyunk a szabad levegőn, a vár előtt kacsákat etetünk, játszótérre járunk. Igyekszem neki minél többet megmutatni a városból. Elvittem a lakótelepre is például , ahol gyerekként éltem, és a T utcába, ahol kukoricacsatáztunk.

- A szavaidból ítélve ti szinte hazaérkeztetek, így gondolom a beilleszkedés is önnyen ment...

- Igen, mert a nnak ellenére, hogy hiányoznak a pesti barátaim, n agyon jó érzés itthon összefutni az utcán régi ismerősökkel, egykori osztálytársakkal. Rögtön lett néhány olyan játszótéri család, akikkel összejárunk, és nagy vendégségeket is szervezünk, ami szerintem nagyon klassz dolog. A özvetlen munkatársaim özött is vannak egykori osztálytársaim.

Imádom, hogy itt az emberek meg is várjá a választ, ha megkérdezik, hogy vagy.

Mindenkinek van i

de

je a másikra, türelem van

és

kedvesség, nem sürget senki a pénztárnál, a zöldségesnél.

N

incs egy ilyen

folyamatosan

rohanó tempó. Sokkal élhetőbb az élet vidéken, itt is van valami nagyon ülönleges mili

ő

és atmoszféra.

A gyulaiak annyira lokálpatriótá , n

agyon viccesnek találtam

például

, hogy egy itteni

származású pesti

barátom járatta magának a Gyulai Hírlapot.

Ez annyira jellemző ránk.

Tulajdonképpen

én most hazajöttem a nagy szerelmemhez, Gyulához. Ez egy klasszikus poén,

mert ugye ez egy férfinév is,

erre építettem az első kampányomat is

.

- Az " Ússzon Gyulán Gyulával" nevű ka mpányról van szó, amiben első ént Bodrogi Gyulát láttátok vendégül a várfürdőben. Milyen volt a fogadtatás?

- Bodrogi Gyulát mindenki ismeri és imádja 20 és 80 év özött, számtalan színpadi és játékfilmes szerep van mögötte, a gyerekek pedig Süsü magyar hangjaként szeretik. Ő egy igazi A kategóriás sztár. Amikor kitaláltam, hogy minden hónapban meghívunk egy híres Gyulát a özött, számtalan színpadi és játékfilmes szerep van mögötte, a gyerekek pedig Süsü magyar hangjaként szeretik. Ő egy igazi A kategóriás sztár. Amikor kitaláltam, hogy minden hónapban meghívunk egy híres Gyulát a Gyulai Várfürdőbe , már tudtam, hogy m

inden hírességet egy bizonyos medencében szeretné látni együtt

úszva

a vendégekkel. Nyilván Bodrogi Gyulával nem

versenyúszást terveztem

az

ötvenes

medencében

.

Őt úgy láttam a lelki szemeimmel,

amint

a gyógyvízben ül és sakkozik. Ez meg is történt, sakk-mattot adott egy kedves sarkadi vendégünknek, Imrének. Nagyon jól sikerült

a kampány első alkalma

,

a

hogy kiplakátoltá , már egy órára rá jelentkezett az első vendég és utána rengetegen akartak még sakkozni Gyulával

.

A tervek szerint ezután minden hónapban vendégünk lesz egy híres Gyula.

- Ebből is látszik, hogy jól megállod a helyed a fürdő kommunikációs igazgatójaként, annak ellenére, hogy ilyen munkakört még konkrétan nem töltöttél be eddig. Sok mindent át tudtál hozni a televíziós múltadból?

- Igyekszem, leginkább a kreativitásomat. Emellett több híresség is van a tarsolyomban, akikkel szívesen együttmű ödnénk a továbbiakban, de hogy kikkel, azt még fedje homály egy kicsit. Annyit elárulhatok, hogy több híres Gyula fog még érkezni hozzánk a ödnénk a továbbiakban, de hogy kikkel, azt még fedje homály egy kicsit. Annyit elárulhatok, hogy több híres Gyula fog még érkezni hozzánk a Gyulai Várfürdőbe , és számítok a híres gyulaiakra is. Ezeket az ismeretségeket egyértelműe

n

a televíziós múltamból hozom. A munkám kommunikációs részét éve csinálom, ez egyáltalán nem jelent gondot. A marketing már összetettebb feladat, az agyam egészen más területeit kell használnom, mint eddig.

Mindenképpen szakadéknyi ülönbség tátong a kettő

Új feladatokkal nézek szembe, e-maileket is kell írnom és tárgyalnom is kell. De örülö az új kihívásoknak.

Ahogy megfogalmazta aranyosan egy kollégám: tényleg látszik, hogy még irodában nem dolgoztam.

De mindenképpen előnye

az új munkámnak

, hogy n

agyon szépen

r

endszerbe

ál

lt az életünk. Sokkal korábban kelek, ez persze nem p

anasz,

sőt inkább felemelő érzés, hogy valamiféle rendszer van

a mindennapokban, életemben talán először.

Felemelő, amikor nem túl változatos egy heted beosztása. Nagyon sok embert megismertem az elmúlt időben, nagyon izgalmas érdésekben kellett dönten

em

. Tehát mindenképpen kihívás és bizsergető érzés, talán ez a jó szó.

- Megtaláltad a helyed?

- I gen, i mád ok itthon, Gyulán lenni, imád ok beleszagolni reggelenként az i tthoni levegőbe. Most lakást keres ek , vagy valami jó ki lakhatási lehetőséget. Eddig is gyulai kolbászt ettünk, ezután is azt eszünk a kisfiammal, aki szinte már függő tőle. Nagyon szép városban élhetünk, a vár, a tó mind nagyon romantikus látvány. Akárhányszor kinézek a munkahelyemről, olyan, mint ha egy épeslap ot látné

. Annyira romantikus,

akárcsak a gyerekkorom. Abból, a

mi nekem jutott, szeretné valamit megmutatni a kisfiamnak,

, ami nagyon jólesett a lelkemnek.ötelez.özött.özben pedig Gyuláért dolgozni. (X)