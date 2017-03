˝Forradalom˝ a Széchenyi téren

– A szabadságharc évfordulója mellett minket a nevünk is kötelez, ezért a héten a történelem és gasztronómia összefonódásának jegyében a forradalom és szabadságharc ikonjaihoz köthető ételekkel készülünk – mondta Veres Orsolya, a Széchenyi tériháztáji és kézműves termékeket kínáló üzlet és kifőzde egyik tulajdonosa.A Széchenyi tér 13. szám alatti műemlék épületben 1848-ban a város első nyomdája üzemelt, amelyben Grünn János ingyen nyomtatta a falragaszokat, röpiratokat. Az étteremben olyan, mint a narancsos kacsamáj terrine Kossuth-kiflivel, a Jókai-bableves, Rózsa Sándor kedvence burgonyapürével, dupla lecsóval, szűzérmék Petőfi módra és a Deák-torta.– Mindegyik ételbe próbáltunk csavart belevinni. Az eredetileg desszertnek készülő Kossuth-kiflit kevésbé édesen, előételként adjuk kacsamáj terrine-nel. A Jókai-bablevesünk betétjei krémleves alapba kerülnek, amit kolbászchipsszel dobunk fel. A Rózsa Sándor kedvence sertés- és marhahúsból, májból, szalonnából, lecsóval készül, a Petőfi Sándorról elnevezett bundás almás, meggyragus sertés szűzpecsenye pedig hosszú ideig szerepelt a Pilvax kávéház étlapján – magyarázta a tulajdonos.Az Anyám Tyúkjaiban a „forradalmi " ajánlat mellett új, az évszaknak megfelelő étlappal várják a közönséget. Főleg helyi, a megyében előállított termékekkel dolgoznak. Beszállítóikkal személyes kapcsolatban állnak, így nem kérdés a szezonális, friss és jó minőségű alapanyagok használata.

Még egy újdonságról érdemes említést tenni: Búza Zoltán személyében új séf vezeti a konyha munkáját. Zoltán, aki 2010-ben a luxemburgi szakács-világbajnokságon bronzérmet szerzett, folyamatosan kutatja a régi, hagyományos magyar ételeket, igyekszik ezeket a legújabb technológiák felhasználásával „forradalmasítani".A háztáji és kézműves termékeket is kínáló éléskamrájukban a húsvéti ünnepekre készülődőkre is gondolnak. Környékbeli kistermelők kiváló minőségű sonkáiés kolbászai, valamint kézműves tormák, mustárok is megvásárolhatók. Akik nem szeretnék a konyhában tölteni az időt, azokéstálak közül válogathatnak, rendelhetnek a 62/657-642-es telefonszámon. A tálakon például olyan különlegességek is megtalálhatók, mint a fürjtojás, a nyúlcomb vagy a szarvasgombás mangalicakolbásszal töltött szűzpecsenye! (X)