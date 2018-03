A 2017-es X-Faktor győztese, Ricco Szegeden gyógyul

Forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken:

6723 Szeged, Kemes utca 6–8.

Tel.: +36 70 652 0800, e-mail: info@szentvincentrehab.hu

https://www.facebook.com/szentvincentrehab/ 6723 Szeged, Kemes utca 6–8.Tel.: +36 70 652 0800, e-mail:













(X)

2010-ben autóbalesetben sérült meg Sárközi Richárd – művésznevén Ricco – gerincvelője, aminek következtében tolószékbe kényszerült. A mindig jó kedélyű énekes azóta is mindent megtesz, hogy javítsa állapotát és a lehető legtöbbet hozza ki helyzetéből. Jelenleg egy szegedi, magánkézben lévő rehabilitációs intézetben gyógyul. Aalapító-tulajdonosa, Détári Vilmos jó kapcsolatot ápol Ricco X-faktorbeli mentorával, Gáspár Lacival, így nem is volt kérdés, hogy a későbbiekben hol folytatja a tornákat.Az énekes egyhetes, személyre szabott terápián vesz részt. A kezelések fő célja, hogy tovább erősítsék a törzs izmait és segítsék az ülőegyensúly javítását, ezért reggeltől estig – kisebb pihenőkkel – különböző tornákon vesz részt. Az álló komplex függesztéses tréningek során az állást, a függőleges helyzetet gyakorolják, valamint erősítik a felső végtagokat is. Bár az egyik, Riccót kezelő gyógytornász szerint felső végtagjai nagyon jó erőben vannak, mindig van hova fejlődni.Ricco már a balesete óta figyel arra, hogy mindennap karbantartsa testét: „A terápiák után természetesen nem hiányozhat a lazító masszázs és a jól megérdemelt pihenés sem. A többnapos kezelések idejére lehetőség van szállásfoglalásra is a központ területén, így az utazás okozta kellemetlenségek helyett a gyógyulásra koncentrálhatnak a páciensek.