A betegek bizalma győzött a Dentaline-nál

(X)

Egy évvel ezelőtt négy szegedi fogszakorvos elhatározta, hogy együtt, saját rendelőben praktizál tovább. Dr. Martonosi Mihály fogszabályozó szakorvos, dr. Vető Miklós parodontológus, dr. Bánrévi Csaba protetika szakorvos és dr. El-Charbaji Oussama implantológus és szájsebész ma már 11 fős munkahelyi csapatot fog össze. Titkuk a minőségi ellátás, a magas szakmai színvonal biztosítása, a betegközpontúság. Ezzel sikerült régi pacientúrájukat megtartaniuk, sőt sok új beteg bizalmát is elnyerni.Vonzó az ingyenes parkolás, a tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető rendelő, mely az év minden napján, ünnepnapokon is szakellátást biztosít. Bár a fogászat nem társadalombiztosításon keresztül működik, valamennyi egészségpénztárral kapcsolatban állnak. Azon kevés szegedi fogászat közé tartozik, mely ügyeleti időszakot is biztosít színvonalas, modern körülmények között. Ez a szolgáltatás a vidékről érkezőknek is vonzó, hiszen hétköznap 8-21 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 16 óra között állnak a betegek rendelkezésére. A kényelem miatt ajánlott előzetesen bejelentkezni.Akkreditált intézményként a Dentaline négy szakorvosa rezidenseknek adja át sokéves tapasztalatát, de ők is folyamatosan fejlesztik, képzik magukat, újabb módszereket alkalmaznak rendelőjükben. A minőségi ellátás titka ebben is rejlik - mondja Csehné Szabó Katalin, a Dentaline Kft. ügyvezető igazgatója -, hozzátéve: a helyben készülő panorámaröntgennel és a közeljövőben CT géppel is növelik a betegek komfortérzetét.