A blues Grammy-díjazottja visszatér Szegedre

Little G Weevil új lemezzel jelentkezik szeptemberben, amely egyben fontos mérföldkő is karrierjében, hiszen szakítva a korábbi évek tradicionális blueshangzásával, ezúttal egy modernebb megközelítésű anyag született. Partnere a kiváló atlantai dobos, Daniel Harper – akivel duóban már hallhatta a közönség többek között a Művészetek Palotájában is –, valamint billentyűs hangszereken Premecz Mátyás, gitáron Borsodi László és basszusgitáron Pfeff Márton. A rangos zenei díjakkal elismert, Egyesült Államokban élő magyar művésznek szám szerint ez az 5. saját albuma.Abszolút zenei mérföldkőnek lehetünk tanúi Little G. Weevil koncertturnéján: vita nélkül a nemzetközi piacon is legsikeresebb és legkeresettebb magyar származású blueszenész ezúttal modernebb zenei stílusban teszi oda magát, természetesen nem tagadva meg a blues gyökereit. A mostani anyag saját bevallása szerint 21. századi rhythm and blues: „Ez kétségkívül a legkreatívabb munkám. Több zenei stílus keveredik a blues zászlaja alatt, ami bizonyítja: lehet ebben a műfajban is újat, mai füllel is izgalmasat alkotni" – jegyzi meg a zenész. Az album nagyrészt saját szerzeményekből áll, a tíz dalból egy szám feldolgozás. A dalokat a hazai közönség elsőként a szeptemberi országos turnén ismerheti meg, Szegeden a Hungi Vigadó színpadán.

Little G Weevil and His Hungarian Band-koncert - 2017. 09. 21, csütörtök

Hungi Vigadó, Szeged, Stefánia

Jegyárak:

Elővétel: 3000 Ft

Helyszín: 3500 Ft

A többszörösen díjnyertes Little G Weevil 2004-ben költözött Amerikába, azóta több albuma számos országban a slágerlisták élére került, Moving című lemezét a tekintélyes angol Mojo Magazine az év legjobbjai közé sorolta.Szólókarrierének második albuma, a The Teaser (2011) világszerte kitűnő kritikát kapott. A korong számos amerikai és nemzetközi blues-slágerlista dobogós helyén szerepelt. Mindezek után 2013 januárjában Little G Weevil megnyerte a Blues Foundation (Blues Világszervezet) által évente megrendezésre kerülő International Blues Challenge versenyét szóló/duó kategóriában, mindeközben kategóriája legjobb gitárosa címet is megszerezte. A négynapos maratoni megmérettetésen 17 ország több mint 200 indulója közül bizonyult Little G Weevil a legjobbnak!Ugyanebben az évben két másik díjra is jelölték: a blues műfajban legnagyobb kitüntetésnek számító Blues Music Award „Az év akusztikus előadója", illetve a Blues Blast Music Awards „Az év akusztikus lemeze" kategóriájában.2016 augusztusában jelent meg negyedik szólólemeze, amelynek első részét St. Louisban, másik részét Budapesten vette fel. A felvételt jelölték az Independent Blues Awards legjobb akusztikus bluesalbumnak járó díjára.2014 őszétől a magyartelevíziós tehetségkutató műsor zsűritagjaként, mentoraként országosan ismeri a közönség.Little G Weevil stílusának eredetisége, elsőre felismerhető orgánuma, muzsikájának olykor archaizáló, máskor a huszadik század végének legnagyobb blues-stílus alakítóit megidéző modernitása egyszerre ígér felemelő és magával ragadó élményt szeptember 21-én este.