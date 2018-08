A Continental mérnökversenye színesítette meg a Szegedi Ifjúsági Napokat

www.continental-jobs.com

Korábbi versenyekhez hasonlóan idén is a Szegedi Ifjúsági Napok adott otthont a versenynek, ahol a jövő mérnökei mutathatták be tehetségüket. Összesen 4 csapat szállhatott versenybe a péntek esti döntőn az ország több egyeteméről, akik megmutathatták, hogyan kell egyszerre zseniális szerkezetet építeni és bulizni egy nagyot.A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő versenyen olyan vízi szerkezetet kellett építeniük a hallgatóknak, melyet a ContiTech Rubber Industrial Kft. által adott gumiszál hajtott meg, de idén egy 9 V-os elem beépítése is megengedett volt, kizárólag irányváltoztatásra. A cél az volt, hogy a vízre bocsátott hajó a lehető leggyorsabban tegye meg az 5 métert az erre a célra kialakított Continental medencében.A jó hangulatú döntő idén is adott volt, hiszen olyan mérnöki megoldásokkal készültek a versenyzők, melyek elnyerték a zsűri és a nézőközönség tetszését is.A zsűri külön díjat is kiosztott, a legjobb dizájn, valamint a legkreatívabb és legszínesebb jármű kategóriában. Minden csapat értékes nyereményekkel és felejthetetlen élményekkel kiegészülve térhetett haza. Köszönjük a pályamunkákat és a részvételt minden csapatnak!A SZIN többi napján sem feledkeztünk meg a versenyzőkről, hiszen Fesztivál mozival, UrbanGoval, Gokart versennyel és még több extravagáns programmal tettük számukra még élvezetesebbé a nyár utolsó fesztiválját.Jövőre is szeretettel várunk mindenkit, gyertek minél többen, hiszen 2019-ben újra dübörög majd a Continental ContiTech Szeged Mérnök Grand Prix!A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tire) végez gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán valamint Budaörsön. A vállalat 2018. májusában Budapesten nyitotta meg mesterséges intelligencia központját, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018. harmadik negyedévében kezdődik.