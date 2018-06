A ContiTech Szeged is #Zöldenjobb!

#Zöldenjobb

Vállalatunk munkatársai önként csatlakoztak anevű kezdeményezéshez, melyet a(IKSZ) indított. A mozgalom során zöld felsőben hívtuk fel a figyelmet arra, hogy fontos a társadalmi felelősségvállalás és a környezetünk óvása. Az esemény tiszteletére új, a szemetet szelektíven gyűjthető kukákat is elhelyeztünk szerte a gyár területén.Idén csatlakoztunk anevű kampányhoz is, hogy ezzel is hirdessük az egészséges és környezettudatos életmódot, valamint a népszerűsítsük a kerékpározást Magyarországon.Ősszel aönkéntes szemétszedési akcióban is részt veszünk, hogy közös erővel szebb és tisztább legyen Szeged városa.A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tyre) végez gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán valamint Budaörsön. A vállalat 2018. májusában Budapesten nyitja meg mesterséges intelligencia központját, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018. harmadik negyedévében kezdődik.