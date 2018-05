A ContiTech Szeged vállalati ösztöndíjjal támogatja a tehetséges mérnökhallgatókat

Legyen Ön is a Continental munkatársa! Nézze meg nyitott pozícióinkat, és jelentkezzen a karrieroldalunkon keresztül!

A ContiTech Pro-Talentis Ösztöndíjjal a szegedi telephely célja, hogy támogatásával hozzájáruljon a szegedi mérnökképzés fejlesztéséhez az intézménybe felvételt nyert tehetséges hallgatók támogatása által, ezzel is segítve a cég munkaerő-utánpótlását. Emellett gyakorlati helyet biztosít a hallgatóknak vállalati környezetben, így az egyetemen tanultakat a gyakorlatban is megtapasztalhatják kiváló szakemberek, mentorok mellett.Az ösztöndíj elnyerésére az SZTE Mérnöki Karán, nappali tagozaton, alapképzésen, önköltséges vagy állami támogatásban részesülő azon gépészmérnök hallgatók nyújthattak be pályázatot, akik minimum 2 lezárt félévvel rendelkeztek. Bírálati szempont között szerepelt a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, az egyes szakterületek iránti érdeklődés, a nyelvtudás és az elért versenyeredmények is. Gratulálunk a díjazottaknak!A Continental AG öt divíziója (Interior, Chassis & Safety, Powertrain, ContiTech, Tyre) végez gyártó-, szoftverfejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Budapesten, Veszprémben, Szegeden, Makón, Vácott, Nyíregyházán, valamint Budaörsön. A vállalat 2018 májusában Budapesten nyitja meg mesterséges intelligencia központját, debreceni elektronikai gyárának zöldmezős beruházása 2018 harmadik negyedévében kezdődik.