A családosoknak és a fiatal pályakezdőknek is segít a Continental

Tizenegy éve dolgozik a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.-nél a kétgyermekes Kozmáné Kósa Edit. Értékesítési diszponensként kezdte, vagyis ő kezelte a céghez érkező vevői igényeket, majd egy fél évvel azután, hogy visszatért a második szülésről, felajánlották neki az értékesítési diszpozícióvezetői állást. Azt mondja, egy percig sem tartott attól, hogy nem lesz helye a Continentalnál.

- Mit csinál az értékesítési diszpozícióvezető?- Tartja a kapcsolatot a vevőkkel, és ha ezzel kapcsolatban új feladatok merülnek fel, akkor kezeli azokat. Két gyermekem van, hét- és négyévesek, és a születésükkor még csak értékesítési diszponens voltam. Fél évvel azután, hogy visszatértem a második szülésről, felajánlották, hogy vezetőként dolgozzam tovább.- Akkor ez egy igazi sikertörténet, mert általában nehezebb a fiatal anyukáknak újra munkába állni.- Igen, egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy visszavesz a cég, folyamatosan azt éreztem, hogy számítanak rám, és visszavárnak. A második terhességem után még azt is megoldották, hogy az első hónapot távmunkával és részmunkaidőben dolgozhattam le. Ez óriási segítség volt, mert ott tudtam lenni a bölcsődében a kisebbik gyerek beszoktatásánál, miközben én is visszaszoktam a munkába.- Pontosan mit jelentett a távmunka?- Az irodában talán kétszer jártam az egy hónap alatt, és mind a kollégáimmal, mind a partnerekkel telefonon és e-mailben tartottam a kapcsolatot. A részmunkaidő pedig azt jelentette, hogy a napi 4 órányi teendőt feloszthattam részekre, és akkor csináltam, amikor éppen nem volt semmi feladatom otthon. Ezek nélkül nem tudtam volna megoldani a visszatérést a két gyerekkel.- Hogy bírja azt, hogy egyszerre anyuka otthon és vezető a Continentalnál?- Sokat segít a családom, a munkáltatóm pedig nagyon rugalmas. Ha például betegek a gyerekek, dolgozhatok otthonról is, és csak egy-egy fontos megbeszélésre kell bejönnöm. A rugalmas munkaidő pedig nálunk „alap": van egy fix idő, amikor mindenkinek bent kell lennie, és ha ezen kívül valakinek sürgős személyes dolga akad, akkor elmehet. Ehhez még csak nem is kell szülőnek lenni, az is élhet ezzel a lehetőséggel, aki mondjuk belefogott egy házfelújításba, és egy adott pillanatban feltétlenül ott kell lennie a helyszínen.Gyakornokként kezdett a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft.-nél Bódi László, aki ma már a cég főállású dolgozója. Nemcsak azért döntött így, mert makói születésű, és mert jól érezte magát a szakmai gyakorlat alatt, hanem azért is, mert már a szakközépiskolai osztályfőnöke felhívta a figyelmét a város legnagyobb munkáltatójára.

(X)

- Kecskeméten tanultam, az akkori Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Főiskolai Karán, és 2015 nyarán a makói Continentalnál töltöttem a szakmai gyakorlatomat. Amint letelt a kötelező hat hét, felajánlották, hogy a diploma megszerzéséig gyakornokként dolgozhatok tovább a Műszaki Főosztályon.- Nem volt más csábítás? Nem akarták máshová elvinni?- De, több helyről is kaptam ajánlatot, mégis kitartottam a Continental mellett. Egyrészt itthon szerettem volna dolgozni, másrészt már akkor éreztem, hogy ezen a munkahelyen találkozom majd a legtöbb kihívással. Ma már a Termelési Főosztályon dolgozom, projektkoordinátorként közreműködöm a szerelési területet érintő kisebb-nagyobb beruházásokban, például egy új berendezés beszerzésében és telepítésében, vagy egy új gyártósziget kialakításában.- Mikor lépett be a Continentalhoz?- A főiskolai záróvizsgám 2016. február 4-én volt, és február 8-án már kezdtem is a cégnél. Úgyhogy volt három napom a pihenésre...- Szép és gyors az eddigi pályája. Nagyon jó tanulónak kell lenni ahhoz, hogy minden ilyen simán menjen?- Véleményem szerint igen, a főiskolán a legjobbak között végeztem, ezentúl sok szorgalomra és kitartásra volt szükség a sikerhez.- Milyen segítséget kap egy önhöz hasonló, fiatal pályakezdő a Continentaltól?- Huszonnégy éves vagyok. Nekem most az a fontos, hogy szakmai szempontból fejlődhessek. Fejlődésemet elősegítve a cég tavaly szeptemberben beíratott egy folyamatfejlesztő szakmérnök képzésre a Budapesti Műszaki Egyetemre, amit már el is végeztem. A képzés tudásanyagát nagyon jól tudom alkalmazni a jelenlegi munkakörömben. A Continentaltól mindennemű támogatást megkaptam a képzés során, így nekem „csak" tanulnom kellett.