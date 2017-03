A Deja Vu Fesztiválon tér vissza a Tisza Gyöngye

Deja Vu Fesztivál - kérd el Magad otthonról!

2017. június 2-3-4., Szeged, Újszegedi Partfürdő

Early bird bérletek a helyszíni árhoz képest 51%-kal olcsóbban március 14., keddig 2017. június 2-3-4., Szeged, Újszegedi Partfürdő

Az 1975-ben nyitott legenda mindig is központi helyet foglalt el a szegediek szívében: kezdetben városképi jelentőségű étteremként, majd zenés-táncos szórakozóhelyként szolgált generációknak. Az épületben hónapok óta rohamos tempóban folynak a felújítási-átépítési munkálatok, melynek köszönhetően június 2-án a lenti, nyitott rész, az év végére pedig a fenti szintek is elkészülnek. A rendezvény vendégeinek az idén tényleg olyan érzése lesz, mintha egy időutazáson vennének részt: míg a Partfürdő tisztására felhúzott óriásszínpadon a Culture Beat, a Masterboy, a La Bouche, a Soundlovers, a Magic Affair, a Master Blaster, NANA és a 90-es évek egyik első számú fiúegyüttese, a Five ad koncertet, addig a Tisza Gyöngye Gardenben a korszak legendás szegedi lemezlovasai pörgetik a lemezeket.Az eredeti helyszínét kinőtt, tavaly a Tisza-partra költöztetett retróőrület vaskos programkínálata ma reggel 12 hazai nosztalgiacsillaggal bővült. Először jár Szegeden az ikonikus „Álmaimban Amerika" című slágerrel befutott AD Stúdió, akik a 90-es évek elejének talán legismertebb hazai kedvencei voltak. Mellettük a Partfürdőn fűti fel a hangulatot a Groovehouse, a Bestiák, a Skyland, a Kerozin, az Animal Cannibals, a Spy the Ghost, az UFO, a TNT, Hamvai P.G. és két olyan előadó, akiknek visszatérését szó szerint „kikövetelték" a fesztivál vendégei: Sterbinszky és a rendezvény házi zenekaraként aposztrofált Kozmix.