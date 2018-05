A Dóm téren lesz a SZIN

(x)

Egy évvel Woodstock előtt, abban az évben, amikor a Broadway-n bemutatták a hippi ellenkultúra emblematikus musicaljét, a Hairt, Szegeden – Magyarországon első alkalommal – gyűltek össze az ország minden részéről érkező fiatalok, hogy együtt hallgassák a kor ismert zenekarait, a támogatottak és tűrtek mellett – fura módon cenzúrázás nélkül – a tiltottakat is. 1968-ban Szegeden elindult a hazai fesztiváltörténelem…Az idén 50 éves fesztiválon, amely augusztus 22–26. között zárja a nyári fesztiválszezont a már jól ismert Tisza-parti helyszínen, nemzetközi sztárok és a hazai pop-rock szcéna színe-java fog fellépni. A legfrissebb hír, hogy a nemzetközi sztársort erősíti Sean Paul is, akinek Siával közös Cheap Thrills című dalát nincs, aki nem ismerné, olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint Santana, Beyoncé, Rihanna és Snoop Dogg, tavaly a No Lie című nótában Dua Lipával működött együtt, és mostanában David Guettával vagy a Major Lazerrel fuzionált egy-egy dal erejéig.A SZIN külföldi sztárjai közt amúgy ott sorjázik még a Pet Shop Boys, Jess Glynne, Wilkinson Live, és lesz Faithless Dj Set is, míg a hazai sztárok közt élvezhetjük a Lovasi ’18-tól az Ákos 50 koncertig számos zenekar fellépését. A teljesség igénye nélkül, érkezik a Magna Cum Laude, a Quimby, a Halott Pénz, Majka&Curtis, a Punnany Massif, a Wellhello, a PASO, a 30Y, az Irrie Maffia, a Honeybeast és sokan mások.Hamarosan azonban a Dóm téren üdvözölhetjük kedvenc fesztiválunkat, ahol az 50 évesek kedvezménnyel, 15.550 forintért vehetnek majd jegyet, de lehet majd napijegyeket is venni, és akár bérlet, akár napijegy, minden 50. vásárlás (1 db napijegy vagy 1 db bérlet) ingyenes lesz. Egy nyereményesős aktivitás is várja a látogatókat „Egészítsd ki a SZIN50 programját" címmel, amelynek keretében a Borsodi Nagyszínpad és a Pepsi Nagyszínpad még be nem jelentett fellépőit kell kitalálni és elhelyezni a programtáblán változatos nyeremények reményében.Amúgy érdemes még most rástartolni a bérletre, amely a hónap végéig 17.950 forintba kerül, mert június 1-től már emelkednek a bérletárak, bár így is a SZIN az egyik „legzsebbarátabb" fesztivál szerte az országban.Sean Paul, David Guetta - Mad Love ft. Becky G: