A Globe Centre Egészségközpontban áprilisban 15% kedvezményt biztosítunk az implantátum árából

Egészségközpontunkban Dr. Bolya Ferenc szájsebész, mesterimplantológus segít teljesen átalakítani azoknak az embereknek az életét, akik egy vagy több fogukat korábban elveszítették. Nemcsak a mosolyuk változik meg, hanem újra rendesen tudnak étkezni is.Egy foghiány pótlása is rendkívül látványos lehet. Amennyiben nem pótoljuk, úgy a hiányt határoló fogak megdőlnek, és a hiányzó foggal szemben lévő fog is elvándorol. Ez nemcsak az esztétikumot, de a funkcionalitást is rontja. A foghiányt lehet pótolni híddal is, viszont ebben az esetben a hiányt határoló fogakat le kell csiszolni, és rájuk is korona kerül, ez pedig ép fogak esetében elkerülendő. A célunk, hogy az ép fogakat a lehető leghosszabb ideig megőrizzük.Az implantátum behelyezésével a csiszolás elkerülhető, és a fogak hosszabb ideig megőrizhetőek.

Modern, exkluzív környezetben, a legújabb technológiákkal és minőségi anyagokkal, ingyenes parkolással várja Önöket a Globe Centre csapata!

Az implantáció több és teljes foghiány esetén a leglátványosabb, és ez az, ami a páciens életminőségét a leginkább javítja.Korábban teljes foghiány esetén csak a kivehető protézisek jelentették az egyedüli megoldást. Kivehető protézissel újra meg kell tanulni rágni és beszélni. Az állandó félelem a kieséstől, az elmozdulástól sokak életét megkeseríti. Az implantációs eljárás erre nyújt tökéletes megoldást. Az állkapocsban elhelyezett implantátumra a fogtechnika fix fogművet tud készíteni, ami stabil és biztonságos. Nem mozdul el, nem esik ki, és a viselője úgy élheti mindennapjait, mint a fogvesztés előtt.Másik lehetőség a teljes foghiány esetén alkalmazott overdenture (stéges) fogsor, olyan teljes lemezes fogpótlás, amely az állcsontba helyezett 3 vagy 4 implantátumhoz rögzül. Ilyenkor az implantátumokra nem korona, hanem egy speciális konstrukció kerül, amelyre a műfogsort rápattintva megfelelő stabilitást érhetünk el.Egy másik modern megoldás teljes foghiány esetén az ún. all on 4, amelynél általában 4 fogászati implantátum biztosítja a felső vagy alsó fogsor stabil rögzülését.Rendelőnkben lehetőség van egy forradalmian új, 3D vezérelt implantációs rendszer (SMART Guide) használatára is, amelynek köszönhetően tökéletes lesz a tervezés és a pozicionálás. Az előzetes számítógépes tervezésnek és az egyedi sablonnak köszönhetően a beavatkozás ideje csökken. Jobban elkerülhető a szövődmények kialakulása.Egészségközpontunkban többféle típusú minőségi implantátummal dolgozunk. Mindig az egyéni fogászati igénynek megfelelően választjuk ki, hogy melyik a legoptimálisabb az adott esetben.Sokan aggódnak a költségek miatt, így mi akciónk keretei között most 15% kedvezményt adunk minden implantátumra, amelyhez minden esetben írásos dokumentációt és garanciát is biztosítunk. Különösen most, hogy közeledik a húsvét, mi lehet nagyobb ajándék egy újra ragyogó mosolynál?

