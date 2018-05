A halláscsökkenés 10 jele, és ami megoldás lehet a problémára

Hallja, amikor Önhöz beszélnek, de nehezen érti meg, hogy mit mondanak, beszélgetés közben gyakran vissza kell kérdeznie. A beszéd megértésében zavarja a háttérzaj. Gyakran érzi magát kirekesztve beszélgetés közben. Nehezen tudja beazonosítani, hogy milyen irányból hallja a hangokat. A családja, barátai, szomszédjai panaszkodnak, hogy túl hangosan hallgatja a tv-t, rádiót. Nem hallja rendesen az ajtócsengőt és a telefoncsörgést. A családja, barátai már céloztak rá, hogy gond lehet a hallásával. Korábban kifejezetten zajos helyen dolgozott, vagy rendszeresen ki volt téve hangos zajoknak. Elmúlt már 50 éves, de még nem vett részt hallásvizsgálaton. Van hallókészüléke, de valamiért mégsem használja.

Mikor gondolhat arra, hogy gond van a hallásával?Előzze meg a bajt!Ha halláscsökkenést tapasztalunk, a legjobb, amit tehetünk, hogy azonnal szakemberhez fordulunk, ugyanis az időben kezelt problémákon sokkal könnyebben segíthet egy szakszerű hallókészülék, mintha sokáig húzzuk-halasztjuk a használatát. Felkereshetünk egy hallásközpontot, ahol audiológus és orvos segítségét is kérhetjük a panaszaink kivizsgálásában. A hallásspecialista szakember a szükséges vizsgálatok elvégzése után megfelelő megoldást találhat a hallásproblémájára.Mire számíthat a hallásvizsgálaton?A hallásvizsgálatra a reggeli órák a legalkalmasabbak, amikor még kipihentek vagyunk és a napi zajterhelésnek sem tettük ki füleinket. Ha már jártunk hallásvizsgálaton, vagy volt korábban probléma a fülünkkel, akkor a leleteinket is vigyük magunkkal. A rendszeresen szedett gyógyszerek is befolyásolhatják a hallásunkat, ezért érdemes azokról is tájékoztatni a szakembereket.A kórelőzmény felvétele után következik a hallójárat ellenőrzése. Itt derül ki, hogy van e fülzsír, ami megakadályozza a hallásvizsgálatot, illetve sérült e a dobhártyánk. Ezek esetében fül-orr-gégész szakorvosi beavatkozásra van szükség, ami a hallásközpontokban el is végezhető.Ezután kezdődik a vizsgálat legizgalmasabb része. Egy speciális, hangszigetelt helyiségben többféle módon tesztelik a hallásunkat. A hallásküszöb-vizsgálat, a beszédaudiometriai vizsgálat, a kellemetlenségi küszöbvizsgálat és az akusztikai impedancia-vizsgálat során a kamrában kényelmesen ülve, fülhallgatóval a fejünkön kell ülnünk, és a hallásvizsgálatot végző specialista utasításai szerint visszaigazolnunk a hallott hangokat. A hallásvizsgálatok nagy előnye, hogy azonnal kiértékelhetők, az audiológus a számítógépen azonnal látja, ha probléma van, és ennek megfelelően javasolhat készüléket.