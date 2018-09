A Hungiban bárki vigadhat, a Hágiban indul a menü és a nosztalgia hétfő

(x)

Volt már Kass szálló, Kass kávézó, Hungária, most Hungi Vigadó a neve a Stefánia híres szórakozóhelyének. A jelenlegi formájában működő vendéglátó- és szórakozóhely novemberben már a negyedik születésnapját ünnepli. Jellegzetes stílusa a múltat és a jelent egyedi módon egyesíti, mely különleges hangulatot kölcsönöz a műemlékvédelem alatt álló, a belváros szívében található ingatlannak. Ebben két terem áll a családi rendezvények, lakodalmak, ballagások, céges rendezvények, színházi előadások, egyházi szertartások rendelkezésére.A lenti, hatalmas légterű terem hétvégente a táncoslábúaké, diszkóként működik, hétköznapokon a cégek, privát rendezvények rendelkezésére áll, ugyanakkor menüztetés is folyik. Állófogadás esetén 400 főt, ültetett rendes esküvőknél 200 főt tudnak kényelmesen megvendégelni. A fenti terem 80-100 főt tud ültetni, állófogadáskor akár 300 fő is kényelmesen elfér.Idén nyáron a hungis lagzik száma duplázódott. A saját konyhával rendelkező Hungi Vigadóban minden adott egy profi rendezvényhez, mely mindig maximálisan igazodik a megrendelő elvárásaihoz: minőségi hang- és- fénytechnika, illetve a vetítésre alkalmas 25 nm-es vászon igény szerint használható. Mivel széles szolgáltatói bázissal rendelkezik, van a tarsolyában zenekar, dj, dekorációs- és produkciós cég, sőt, még a gyermekfelügyelet is megoldható a lagzikon. Pultjában képzett mixerek és baristák a prémium italok gazdag kínálatával szolgálják ki a vendégeket.Majd' 20 év után nyár elején újra megnyílt a Hági Udvar . A kerthelyiség évtizedekig generációk szórakozóhelyét jelentette, a jelképének tekinthető, sokat látott platánfának a felújításkor megkegyelmeztek a tulajdonosok.Szeptember 10-től indul a nosztalgia hétfő- sorozat, mely kifejezetten az idősebb korosztályt célozza meg koncertekkel, előadásokkal. A céges rendezvényeknek, osztálytalálkozóknak, baráti összejöveteleknek kiválóan alkalmas Hági Udvar Kelemen utcai felőli bejáratú, zárt terében 100 fő kényelmesen elfér. Pénteken és szombaton élőzenével, ingyenes rendezvényekkel várják a közönséget az udvari teraszon és a kávézóban.A meglévő nyári étlap ősszel kibővül: jóval nagyobb választékkal és szeptember 10-től menüvel is készülnek- ígéri Annus Melinda klub menedzser. Sőt, a pultos kiszolgálást az asztalszerviz váltja fel. A szolgáltatások megegyeznek a Hungi Vigadóéval. A délutáni vendégkör estére megfiatalodik: a hétfőtől vasárnapig nyitvatartó Hágiba azokat is várják, akik munka után sör mellett beszélgetnének egy jót, de egyben az egyetemisták stabil bázisául is szolgál.