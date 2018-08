A jó fűtésszerelő a franciaágyunkról (is) kérdez

Ha a ház fűtéséről van szó, a tulajdonos célja egy: télen érezze az otthon melegét. Ám építkezéskor a ház sajátosságai, a család életvitelének ismerete nélkül nem igazán lehet a fűtésrendszert kialakítani. Ezért kell olyan kivitelezőt választani, aki a kialakítás előtt minderről alaposan kikérdezi a tulajdonost, és ez alapján tesz javaslatot a fűtési rendszerre, ismertetve annak várható előnyeit és esetleges hátrányait.A gépészeti terv szintén a tulajdonost segíti, amelyet a bonyolult fűtési rendszereknél lehet elkészíttetni. Péli Csaba, a NoLi Kft. tulajdonosa arra hívja fel a figyelmet, hogy célszerűbb nem a kész tervvel a kézben bekopogtatni a fűtésszerelőkhöz, hanem a velük történő beszélgetés UTÁN javasolt azt megcsináltatni.A műszaki ellenőr jól jön az új építésű házaknál, mégis sokan kispórolják a költségvetésből. Pedig a műszaki ellenőr a megbízót képviseli a kivitelezőkkel szemben, felügyeli az előírásoknak, vagyis az építészeti tervnek megfelelő építkezést - egészen a kulcsátadásig. A hibás munkát azonnal újracsináltatja, kijavíttatja a kivitelezőkkel, így valójában pénz takarítható meg vele. Gyakori hiba, hogy elmarad a dokumentáció, a munkafolyamatok fotózása a kivitelezők részéről. A későbbi javítási vagy akár bővítési-átalakítási munkáknál óriási jelentősége lehet, amennyiben rendelkezésre áll a tulajdonosnak egy részletes fotódokumentáció.Jó, ha gépészeti helyiség is - benne a kazánnal és minden egyéb gépészeti berendezéssel - kerül a házba, mely lehetőség szerint közel van a konyhához, fürdőhöz. Galériás, nagy belmagasságú házaknál tanácsos padlófűtést kialakítani a földszintre. Ez a fürdőszobában is hasznos, így a kád és a zuhany télen is meleg lesz. A kicsi hálószobába viszont megfontolás tárgyát képezi a padlófűtés, főleg, ha a franciaágy ágyneműtartós és nem lábakon áll. Olyan fűtésrendszert érdemes kiépíteni, amely később is fejleszthető.Régi építésű házaknál a fűtési rendszer korszerűsítésén lehet gondolkodni. A modernizálást befolyásolja a hőtermelő berendezések (például kazánok) állapota és kora. Az új hőleadó berendezésekhez - csőhálózat, radiátorok - ma már sokkal kevesebb víz kell, a radiátorok jobban leadják a hőt. A hőszabályozást is célszerű megreformálni: a korábbi 4-5 C-fokos eltéréssel dolgozó termosztátokat felváltották a nagyon pontos digitális eszközök. Fűtési zónák kialakításával sokkal magasabb komfortot érhetünk el, adott esetben tetemes energia- és költségmegtakarítás mellett. Ennek legprofesszionálisabb foka a helyiségenként történő vezérlés: így minden egyes helyiségre akár külön-külön programozható hőmérséklet-szabályzás valósítható meg, mely ma már mobiltelefonról is vezérelhető.Padlásteres házaknál a fenti, használaton kívüli tér radiátoraira termosztatikus szelepeket javasolt tenni, nem pedig a feljárót kell bedeszkázni. Ezzel a termofejes radiátorszeleppel sokat lehet spórolni. A nem használt helyiségekben nem célszerű teljesen lezárni a radiátorokat, mert a rendszer kemény telek idején befagyhat, ami komoly károkat okozhat a tulajdonosnak.