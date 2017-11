A jó melltartó slankítja a hasat

Igen, jól olvastad, van ilyen hatása a jól megválasztott melltartónak. Hihetetlennek tűnik, de létezik olyan jó szabású melltartó, ami igazán megemel, középre tesz és teljesen természetes, telt, szexi formát mutat. Úgy kiemeli a mellet, hogy a pocak is kisebbnek tűnik, a felsőtest formásabbá válik, és a látvány oldalról is bámulatos. Mindemellett a sok-sok pozitív esztétikai hatás mellett ráadásul tehermentesíti a gerincet, és kényelmet biztosít akár egész napra is a viselőjének.





Az igényes, harmonikus megjelenés elengedhetetlen mind a magán-, mind az üzleti életben, éjjel és nappal egyaránt. A megfelelő összkép kialakításához kínál ez a szaküzlet trükköket, megoldásokat tetőtől talpig. A Fantasma csapata segít összeállítani praktikusan kihasználható kollekciódat, amely számos élethelyzetben viselhető és felsőruhatáradhoz is passzol.



Őszi-téli ajánlat

Te fazonod melltartó, hozzá illő alsóval. Legyen közte akár bordó, kék vagy test. Dobd fel a szürke téli napokat. De hol találni ilyet, és kinek mi a jó melltartó? A Fantasma Lingerie világcégek jól megtervezett, minőségi darabjait kínálja. Megtalálhatók az üzletben a csupa csipke provokatív francia modellek (Aubade, Simon Perele), az olasz Leilieve push-up melltartók, a megbízható, erős tartást biztosító Felina- és Conturell-modellek. Sok márka, színes választék, tapasztalt segítők és nyugodt, exkluzív környezet bátorítja az ide érkező hölgyeket, hogy kísérletezzenek, próbáljanak fel különleges fazonokat és találják meg a számukra legmegfelelőbb fehérneműt.Az igényes, harmonikus megjelenés elengedhetetlen mind a magán-, mind az üzleti életben, éjjel és nappal egyaránt. A megfelelő összkép kialakításához kínál ez a szaküzlet trükköket, megoldásokat tetőtől talpig. A Fantasma csapata segít összeállítani praktikusan kihasználható kollekciódat, amely számos élethelyzetben viselhető és felsőruhatáradhoz is passzol. Kettő az egyben! Nem kell kínlódni a pántokkal, nem gyűrődik fel a ruha alatt. Minőségi harisnya, mely egyszerre elegáns és trendi. 20 den alkalmi viseletre és 40, 60, 80 den kedved szerint a mindennapokra. Idén divat a kobaltkék és a mustár, és még mindig hódít a pöttyös. 4. Popsiemelő, láthatatlan alsó. Hálóruha: kényelmes pamut vackolós estékre és egy randidarab szaténból vagy selyemből. Kalandra fel, Hölgyeim!



A különleges fehérnemű-választék mellett az urakra is gondoltunk. Minőségi olasz férfi pizsamákat és alsókat kínálunk.

A különleges fehérnemű-választék mellett az urakra is gondoltunk. Minőségi olasz férfi pizsamákat és alsókat kínálunk.

Amennyiben bizonytalan a döntésben, úgy mindenki számára jó megoldás az ajándékutalvány.

Amennyiben bizonytalan a döntésben, úgy mindenki számára jó megoldás az ajándékutalvány. Látogassanak el a Fantasma Lingerie-be, mely megújult környezetben, a Feketesas u. 19–21. szám alatt (a régi üzlettől 50 méterre) ajándékötletekkel várja Önöket.

(x) hirdetés hirdetés