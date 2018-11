A jövő egy napra Szegedre látogat

(x)

Hibrid technológiával működő autót bizonyára látott már. De önvezető autót is? Szegedre először gurul be a modern technológia ezen csodája, méghozzá a SzeBIT-nek (Szeged Business and IT) helyet adó SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) épülete elé szerda reggel – ígéri az ingyenes rendezvényt szervező PC Trade Systems Kft.Nem feltétlenül kell informatikusnak vagy műszaki gurunak lennie ahhoz, hogy ellátogasson a régió legnagyobb IT-eseményére, mely kézzelfoghatóvá teszi a negyedik ipari forradalmat: vezető világcégek fognak a vendégek lenyűgözéséért versenyezni az IoT, virtuális/kiterjesztett valóság, cloud megoldások, mesterséges intelligencia, IT biztonság, üzleti megoldások bemutatásával. A szervezők a tavalyi, első SzeBIT-hez képest még több kiállítóval, előadással és tematikus szakmai workshoppal csábítják a közönséget.A nyilvános előadásokra cégvezetőket, döntéshozókat, egyetemi hallgatókat, iskolásokat, a világ legmodernebb technológiai fejlesztéseire kíváncsiakat várják – nemcsak Magyarországról, a környező országokból is. Ha találkozni szeretne Bánhidi Bencével, Bodó Richárddal, Jorge Maquedaval, Pedro Rodriguezzel, Juan Carlos Pastorral, azaz a MOL-Pick Szeged sztárjaival, vagy Michelisz Norbert autóversenyzővel és csapatával, és az is érdekli, hogy őket mi köti a jövő technológiáihoz, ha kíváncsi egy önvezetőautó-fejlesztéseket szolgáló zalaegerszegi tesztpálya projektjére, látogasson el a TIK-be november 21-én!A kiállítótérben kipróbálható és tesztelhető lesz a világ legvékonyabb notebookja, valamint világ legkönnyebb, 15,6"-os kijelzővel rendelkező laptopja is. Szimulátorok, Star Warsból ismert BB8 robot, felsőkategóriás minőséget és páratlan játékélményt garantáló gamer sziget, csúcskategóriás számítógépek és kiemelt kategóriás monitorok kápráztatják el a közönséget. Lehetőség lesz megismerkedni az interaktív fotózás élményével is – ígéri Tóth Gábor, a szervező PC Trade System Kft. ügyvezető igazgatója.Az előre regisztrált szakavatottak a meghirdetett workshopokon kipróbálhatják a jövő osztálytermeinek elengedhetetlen kellékét, az új generációs érintőképernyőt és a hozzá tartozó edukációs szoftvert, illetve találkozhatnak a legkorszerűbb, legmodernebb kibervédelmi technológiával, mely mellett egyetlen zsarolóvírus sem ért célba.Lesz okos elosztósor, okostermosztát, bemutatják a hálózati kapcsolatok legújabb vívmányait jelentő Mi-Fi és Wi-Fi eszközöket és más, csúcstechnológiát képviselő irodatechnikai megoldásokat – ezeket elsősorban olyan vállalkozásoknak, cégvezetőknek ajánlják, akik informatikai eszközparkjuk fejlesztésével digitalizációs megújulásban gondolkodnak.A kiállító standoknál Magyarország vezető informatikai szakemberei válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, mutatják be legújabb technológiai megoldásaikat.Az előadótér és WORKSHOP részletes programjait itt találja:A WORKSHPOKRA való jelentkezés előregisztrációt igényel!