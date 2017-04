A jövő technológiái a GTK-n

„Küzdj, amíg ők alszanak!/Tanulj, amíg ők buliznak!/Élj úgy, ahogy ők álmodnak!" Ez a Hosszú Katinkától származó idézet került a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának (SZTE GTK) Feketesas utcai épületében a második emeleti nagy előadóterem falára egy 15 méter hosszú installáció részeként.– Azt szerettük volna kifejezni az idézettel, hogy busásan megtérül a befektetett munka, még ha az kemény küzdelemmel jár is – magyarázta, aügyvezető igazgatója az installáció csütörtöki avatásán. Az ötletgazdák szándéka szerint Hosszú Katinka eredményei hitelesítik az idézetet, egyszersmind erőt is adnak a hallgatóknak a kitartó munkához.A speciális fali díszen a „Mi is GTK-sok voltunk" felirat is olvasható. Ezzel arra utaltak, hogy atöbb kollégája maga is itt, a szegedi GTK-n végzett – és itt szerezték azt a tudást, amellyel felvértezve sikeres céget tudtak felépíteni.– Aaz ismeretek és értékek átadásában remek partnere karunknak, és erre a gyümölcsöző együttműködésre nap mint nap emlékeztet majd ez a fali dísz, amely szebbé, egyedivé is teszi a termet – mondta el Vilmányi Márton, az SZTE GTK dékánja az avatáson.– Lényeges, hogy a digitális forradalom kihívásaira felkészítő válaszok már az oktatásban is megjelenjenek. Fontos nekünk a GTK mint alma materünk és mint a szakképzett munkaerő oktatási bázisa, ezért is hoztuk létre azt az ösztöndíjat, amellyel egy kiemelkedően tehetséges hallgatót szeretnénk a jövőben támogatni. Gyakornoki pozíciót is ajánlunk majd neki cégünknél – jelentette be Tóth Gábor, aki elárulta, lehetőségeik függvényében az ösztöndíjasok számát a jövőben kibővítenék. Az ügyvezető azt is elmondta, Üzleti IT-megoldások címmel aegykori GTK-s alapítói kurzust is indítanak alma materükben, amely az üzleti életben adódó informatikai kihívásokra készíti fel a jövő vállalkozóit. A jövő technológiáit kínáló cég a Kar digitalizációs jövőképének eléréséhez is minden segítséget megad. (X)