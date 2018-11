A jövő technológiái Szegeden: önvezető autótól a virtuális valóságig

Önvezető autó, IoT, GDPR, ERP, irodatechnika, gaming, hálózatok, adatvédelem, digitális oktatás, felhő, virtuális valóság – csak néhány azon IKT-bázisú fogalmak közül, amelyek néhány évvel ezelőtt még nem is léteztek, napjainkban és a közeli jövőnkben pedig már egyre meghatározóbb szerepet töltenek be. Két nap múlva ismét lesz SzeBIT – Szeged Business & IT – az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

A tavaly első alkalommal megrendezett SzeBIT missziója idén is ugyanaz: megadni a lehetőséget, hogy az érdeklődők a digitális forradalom élenjárói vagy korai követői legyenek – mondta Tóth Gábor, a PC Trade Systems Kft. ügyvezető igazgatója. Hangsúlyozta, a SzeBIT mindenkié: laikus érdeklődők számára is élvezetes, azonban első számú célcsoportját vállalkozók alkotják, akik számára felbecsülhetetlen értékű információval szolgál.A SzeBIT célja, hogy az informatikai gyártók és szolgáltatók bemutathassák, hol tartanak, milyen jövőbeli terveik, céljaik vannak. Erre nagy szükség van, hiszen a magyar vállalkozások a versenyben igencsak lemaradtak: az üzleti digitalizációs index 2018-as kimutatása szerint az EU-ban csak Romániát sikerült megelőzniük. Bár Magyarországon minden 5. vállalkozás digitalizált és 97 százalékuk használ valamilyen informatikai eszközt, a szükséges 2 év helyett csak 8 évente cseréli informatikai eszközparkját.– Ez az arány lesújtó, hiszen a világ adatmennyisége kétévente duplázódik – magyarázza Szegvári Gábor, a PC Trade Systems szolgáltatási üzletág vezetője. – Egy vállalkozás digitális fejlesztéséhez szakmai tudásra, tőkére és megfelelő infrastruktúrára van szükség – küldetéseként erre ad megoldási javaslatokat a SzeBIT, ugyanis a kis- és középvállalkozások szemléletváltás nélkül sosem lesznek versenyképesek.A nagy napra az IT futuretech megoldásokat a világmárkák gyártói (például HP, ACER, Epson, Bosch, Fujitsu) hozzák Szegedre, így testközelből tekinthető meg például az önvezető autó a TIK bejárata előtt, láthatók majd ultrakönnyű notebookok, szó lesz az IoT-ról, a virtuális/kiterjesztett valóságról, mesterséges intelligenciáról, IT biztonságról, cloud és különböző üzleti megoldásokról – bár ez utóbbiak inkább a vállalkozásokat és a szakmát érintik. Mindezen futuretech megoldások hétköznapi használatát és hasznosíthatóságát is megismerhetik a látogatók.Az ő számukra szervezik meg az AImotive önvezető autó technológiai workshopot vagy az automatizált parkolás tesztelését virtuális térben. De workshop épül az UPS távfelügyeleti kártyák funkcióira és konfigurálására, lesz nagy wifi túlterhelési kísérlet, szó lesz a (zsaroló)vírusvédelemről, a GDPR adatvédelemről, szerveznek ACER Digitális osztálytermet, sőt az innovatív megoldások, fejlesztések és a digitalizáció finanszírozása is szóba kerül az OTP Bank jóvoltából nemcsak vevőknek, beszállítóknak is.A meghirdetett workshopokra a korlátozott férőhelyszám miatt ajánlott előre regisztrálni – hívja fel a figyelmet Tóth Gábor, hozzátéve, a digitális forradalomról szóló, közérthető stílusban hallható előadásokat inkább a nagy nyilvánosságnak szánják: a sport és digitalizáció összefonódására jó példa lesz Michelisz Norbert M1RA csapatának IT hátterére irányuló beszélgetés, melyen jelen lesz Michelisz Norbert versenyző, Bári Gergő versenymérnök és Bári Dávid csapatfőnök.Az előadótér és WORKSHOP részletes programjait itt találja: www.szebit.hu A WORKSHPOKRA való jelentkezés előregisztrációt igényel!