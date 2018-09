A kedvenc filmed színei = a LED világításod színei

LED világítás / Ledium Kft. • 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 54.

Tel.: +36-62/658-151 • Mobil: +36-30/678-5497

www.ledaruhaz.hu - www.facebook.com/ledium.hu

E-mail: office@ledium.hu Tel.: +36-62/658-151 • Mobil: +36-30/678-5497E-mail:

(X)

A Ledium szegedi bemutatótermének legújabb okosvilágítás demófalán megnézhető, hogyan lehetséges a filmnézést vagy a számítógépes játékokat még magasabb szintre emelni.régóta az egyik legjobb okosvilágítási rendszer, és évről évre egyre több szolgáltatást nyújt a termékek változatlan ára mellett. Az idei nagy dobásuk a HUE SYNC rendszer, amivel akadásmentesen lehet a szoba összes színes Philips Hue lámpáját a képernyőn látható tartalommal vagy zenével szinkronizálni.A tűzhányó pirosba, a tengeri világot bemutató film könnyen kékre festi a szobát, de ha egy pörgős akciófilm megy a tv-ben, biztos, hogy a robbanások fénye bevilágítja a szobát. Ha több lámpát helyezel a tv köré, akkor a bal oldali olyan színű lesz, mint a képernyő bal oldala.1. Beszerezni néhány Philips Hue színes fényforrást vagy lámpát2. A gyári Hue mobilappal és a felismert LED lámpákkal rendezni be a szobát3. A Windows vagy Mac gépre letölteni az ingyenes Hue Sync programot és elindítaniEnnyi. Működik. Azonnal. Chromecasttal és Apple TV-vel is. Elsőre hihetetlen, de bírja a sebességet, nagyon jó munkát végeztek a mérnökök.Íme az eredmény!Zene és partyfényNagyon menő egy olyan partyt rendezni, ahol nem kell törődni a fényekkel, mert a számítógép magától vezérli az összes Hue LED lámpát. A Sync programmal egyszerűen kiválasztható a színpaletta és az effektek erőssége. Működik. Már indítható is a playlist, és a vendégek garantáltan jól fogják magukat érezni!Elmerülés a játékok fényeiben a Razer Chrome és a Hue segítségévelA Hue Entertainment tökéletesen együttműködikLED világító kiegészítőjével. Ez azt jelenti, hogy a Razer vezérlőpulton megjelennek a Philips Hue lámpák, és így a teljes szobád villogó fénytengerré változhat a CS:GO, Overwatch, Doom, Quake, Diablo, stb. játékok alatt.