˝A kincskeresés jó dolog!˝

Végtelenül hálásak vagyunk azért, hogy Kecskemétre esett a választás a Dél-Alföldön. Számunkra ez egy nagy lehetőség, kihívás, és persze büszkeség is, reméljük, sikerül eredményesen megvalósítani.Egyrészt valóban óriási dolog, hogy ezek a kincsek hazakerültek. Másrészt a magyar régészettudománynak lehetősége nyílik arra, hogy elvégezzék azokat a tudományos vizsgálatokat, amelyekre korábban csak tervek voltak. A kincsek tárgyi hagyatékai egy végtelenül izgalmas korszaknak, amikor a barbár és római háborúk erőteljessé váltak. Feltehetően ez az a korszak, mikor a földbe rejtették a kincseket.Ritkán, de megesik azért. Nekem személyesen sikerült már a szegedi patológiára elmennem, amikor a bűnjelként bevitt embercsontokról kiderültek, hogy egy avar vitéz csontjai! Gyakran van olyan, hogy a határon elkoboznak leleteket, innen került már a múzeum gyűjteményébe is. Az illegális fémkeresőzés, annak megakadályozása ill. tompítása kapcsán is fontos és viszonylag szoros a kapcsolatunk a rendőrséggel.A Cifrapalota a Katona József Múzeum Kiállóhelye, állandó kiállításai régészeti és képzőművészeti tematikájúak, emellé csatlakoznak az időszaki kiállítások. Azt azért el kell mondani, hogy a kecskeméti múzeum országos viszonylatban a megyei hatókörű városi múzeumok közül a kisebbek közé tartozik, viszont szakmai központként is működik, ugyanis a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének központja, egyik alelnöke és titkára is a múzeum alkalmazottja.

Kecskemét első írásos említésének (amikor városként írják le) 650. évfordulóját ünnepeljük 2018-ban. Hatalmas ünnep lesz a városban, lényegében az egész év erről szól. Ehhez a programsorozathoz kapcsolódik a múzeum is, különleges és újszerű kiállítással készülünk: Kecskemét különböző arcait próbáljuk meg bemutatni különböző évszázadokban, egy modern, abszolút virtuális világon keresztül.Nagyon kevés az az ember - és ezt tapasztalatból mondom-, aki ne akart volna valaha régész lenni. Általában ez a gyerekkorban meg szokott szűnni, de azt szoktam mondani, hogy aki nem nő ki a homokozásból, na azok lesznek a régészek. Az emberben van valami ösztön, hogy a kincskeresés jó dolog, a találás öröme, másrészt a múlt iránt való érdeklődés is erős. Az is vitathatatlan, hogy ezek a kincsek tényleg csillognak, fantasztikusan kidolgozottak, nagy az esztétikai élmény! És hát Róma egy globális ismeret, minden korosztálynak van valamiféle tudása erről, könnyű kapcsolódni.

(X)

Kiállítottuk a Seuso-kincsek színvonalához illeszkedő, szabadszállási aranydíszes üvegpoharat, ami kalandos körülmények között az 5. század elején kerülhetett a földbe, hiszen egy lefejezett holttest mellett találták. A frissen feltárt, Mercedes-ásatásokon előkerült leletek közül pedig annak a hun nemzetségfőnek a sírjából előkerült értékeket is, aki nagy valószínűséggel valamelyik hun nagyfejedelemnek, akár Attilának a hadseregébe tartozhatott a 420-440-es években.Rendkívül kedvező jegyárakkal (felnőtt 600 Ft, kedvezményes 300 Ft) várjuk a látogatókat, A csoportos bejelentkezések helyei hamarosan betelnek, az egyéni látogatók számára még vannak nyitott helyek, de mindenképp azt javasoljuk, hogy jelentkezzenek be előre a megadott telefonszámon az érdeklődők. A 8:00-16:00 óra közötti időszak az iskolák számára foglaltak főleg, azonban este 20:00-ig nyitva van a Cifrapalota. Ha bármilyen probléma adódna a foglalással, vagy egy nagyobb csoporttal tervezik a látogatást, mindenképp telefonáljanak, segítenek a kollégák megoldani. Az érdeklődők minden információt megtalálnak a honlapon, érdekességeket pedig a kiállítás Facebook oldalán.