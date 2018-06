A nyugdíj levegővételre sem elég

Szeged

6722 Szeged, Honvéd tér 5/b

Telefon: +36-62/312-532

Aki bírja és akarja, annak a Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Csongrád megyében is megteremti a munkalehetőséget. Nagy szükség van az öregségi nyugdíjas munkavállalókra, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint több mint 48 ezer dolgozó hiányzik a munkaerőpiacról. Másrészről a nyugdíjasoknak is életmentő lehet a keresetkiegészítés, hiszen sokan nagyon alacsony nyugdíjból kénytelenek boldogulni.„Havonta 60 ezer forint a nyugdíjam. Ez még arra sem elég, hogy tisztességesen levegőt vegyek. Amikor megláttam, hogy nyugdíjas munkavállalókat keresnek, egyből jelentkeztem a megadott telefonszámon. Én nem kérek ingyen semmit, jó ez a pénzkereseti lehetőség" – árulta el Szabó Józsefné, aki egy konzervgyárban vállalt munkát, hogy javítson a megélhetésén. Igaza van, hiszen a lehető legkedvezőbb adózási feltételeket biztosítják a nyugdíjas munkavállalóknak: mindössze a 15 százalékos személyi jövedelemadó kerül levonásra a bérből.Most számos munkalehetőség közül válogathatnak a nyugdíjas munkavállalók a Keleti Szomszédoknál. A teljesség igénye nélkül soroljuk fel a nyitott állásajánlatokat: pénztáros, eladó, zöldség-előkészítő, építésvezető, portás, udvaros, adminisztrátor, kárpitos, villanyszerelő, lakatos, összeszerelő, csomagoló, gépi munkás. Jelentkezni a Keleti Szomszédok szegedi irodájában lehet személyesen (Honvéd tér 5/b), illetve tájékoztatást adnak a következő telefonszámon is: +36-62/312-532.