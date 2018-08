A Plazma Ponttal még a SZIN bérlet ára is visszajár

Ha még soha nem próbáltad ki a plazmaadást, itt a remek alkalom: ha legkésőbb szeptember 15-ig ellátogatsz a szegedi Plazma Pontba a SZIN napijegyeddel vagy karszalagoddal, akkor az első plazmaadásodkor akár 14 ezer forint juttatás ütheti a markodat, hiszen az akció akkor is érvényes rád, ha bérlettel bulizod végig a SZIN-t és a karszalagodat leadod a Plazma Pontnál.Ezzel a lehetőséggel duplán jól jársz, mert ingyenes orvosi vizsgálaton vehetsz részt úgy, hogy közben egy kis zsebpénzt is szerezhetsz. A felhívás augusztus 27. és szeptember 15. között érvényes. Az ajánlat más alkalmassági akcióval nem vonható össze, és azokra nem vonatkozik, akik már korábban alkalmas plazmaadónak bizonyultak a Plazma Pontnál.Ha érdekel a plazmaadás, esetleg kérdésed van ezzel kapcsolatban, a VIP bejáratnál augusztus 22-25. között 14-20 óráig a Pink Plazma Pontnál plazmás információk és ajándékok várnak, sőt a helyszínen lehetőség lesz időpontot foglalni a Plazma Pontba is. Az akcióhoz kapcsolódó alkalmassági vizsgálatra foglalható helyek száma korlátozott, ezért érdemes minél hamarabb felkeresni az információs pultot.Vérplazmáddal olyan életmentő gyógyszerek előállítását teszed lehetővé, amelyek a vérzékeny és immunhiányos betegek számára nélkülözhetetlenek. Ments életeket, legyél te is plazmaadó!