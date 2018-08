A szabályos fogsor nem csak esztétikai kérdés

GlobeCentre Egészségközpont

A szabályos fogsor nemcsak esztétikailag fontos, kihatással van az egész test egyensúlyára, épségére. Ezért a fogszabályzás körülbelül 6-8 éves korban kezdődik: a szakorvos diagnosztizálja az állapot pozícióját és méretét. A csontok és az őket körülvevő lágy részek számára már ekkor biztosítani kell a helyet a megfelelő fejlődéshez. Ezért elengedhetetlen, hogy a gyerekek a fennálló rossz szokásokat - ujjszopás, körömrágás, cumizás, nyelvlökéses nyelés és szájlégzés - minél korábban elhagyják, különben maradandó és visszafordíthatatlan változásokat okoznak. Ha a fejlődés biztosított, szinte egyenes az út a zavartalan fogváltáshoz is, mely garantálja a harmonikus fogsort.A serdülőkori növekedési kiugrás idején - lányoknál 11-12, fiúnál 12-15 év körül – a rögzített fogszabályzó készüléknél hasznosabb, ha a gyerekek intenzíven viselik a kivehető fogszabályzót. Ez megfelelő pozícióba állítja az állcsontokat.Tény: a súlyos genetikailag öröklött eltéréseket nem lehet kizárólag ezekkel megszüntetni, ám ha a gyermek megfelelően motivált és hajlandó napi 12-16 órában hordani a készüléket, akkor nagyon látványos javulás érhető el.A lezajlott fogváltás után következhet a rögzített fogszabályozó, ennek célja főként a fogak sorba állítása. Ezekkel is lehet befolyásolni a növekedést, de nem olyan intenzitással, mint egy kifejezetten erre a célra kialakított készülékkel. Az esetek nagy részében nem elegendő csak a fogszabályozás, mivel a kiváltó ok más eredetű. Így szükség lehet logopédus, gyógytornász segítségére is, aki a lágyrészek egyensúlyát helyreállítja.Ne a szülők akarják eldönteni, hogy milyen készüléket kapjon csemetéjük, fogadják el a szakorvos javaslatát! Minden kezelés állapotfelméréssel kezdődik, amely lenyomatot, röntgent és esetleg fotókat is tartalmaz.