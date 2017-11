A szilveszterre készül a Monster Downtown - Ismét különlegességgel várják a vendégeket a Belvárosi mozi mellett

www.monsterdowntown.hu

Retróhangulatú bulival várják a szórakozni és enni-inni vágyó közönséget szilveszterkor a Stefánián lévő Monster Downtownba. A tulajdonos, Mizsik Attila elmondta, három emeleten több DJ váltja majd egymást a buliban.Szeged egyik legújabb és legnépszerűbb éttermében 190 főt tudnak leültetni. A szilveszterre különleges svédasztallal készülnek. A kínálatban lesz rántott sajt, alföldi lecsós mangalicatarja-szeletek, töltött káposzta, rántott karfiol és gomba, a köretek közül pedig választható párolt káposzta, fűszeres steakburgonya, vajon párolt zöldség vagy párolt rizs és savanyúság.Az igazi különlegesség az egészben sült 20-30 kilós kismalac lesz, amelyet ott, a svédasztalon, a vendég előtt frissen szeletelnek fel a szakácsok. A tízezer forintos belépő az asztalszervizt is tartalmazza. Éjfélkor pezsgővel és főtt virslis lencsefőzelékkel kedveskednek a mulatozó közönségnek.A svédasztalos vacsora 19 és 22 óra között lesz elérhető mindhárom emeleten. Szomjan sem marad senki szilveszter éjjelén: 19.990 forintért italpakk vásárolható, amiért egy üveg tömény és hat üveg üdítő jár. A választható italok: Jack Daniel’s, Jameson, Jägermeister, Finlandia és Bacardi. Az ajtókat 18 órakor nyitják ki. Vacsora nélküli sétálójegy is kapható 22.30-tól, amely 3.333 forint, és ebben is benne van az újévi svédasztal.A Monster Downtown már szilveszter előtt is várja a nagyobb céges vagy baráti társaságokat: az étterem három szinten kiváló helyszíne az évzáró vagy karácsonyi céges buliknak.Az étterem étlapja is megújul. Sokak kérésére már a nápolyi pizza is elérhető a Monsterben. Az eredeti recept szerint, eredeti olasz alapanyagokból készült tésztát salátával és olívaolajjal tálalják.Ne felejtsen el időben helyet foglalni! Írja fel a Monster Downtown telefonszámát és honlapjának címét, és nagyobb társaság vagy csúcsidőben tervezett érkezés előtt hívja fel az éttermet, így biztosan jut hely Önöknek is!