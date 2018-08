A SZIN-re érkezik a SZIGET Fesztiválon óriás sikert aratott BP Sing-Along karaoke színpad

A BP-nél hisznek abban, hogy a vállalati sikerek elérésében minden egyes munkavállalónak fontos szerepe van. Akárcsak egy zenekar vagy énekes esetében, ahol minden egyes hangnak fontos szerepe van abban, hogy jól szóljon egy dal. „Ezen párhuzamon felül arra is szeretnénk még rávilágítani a Sing-Along aktivitásunkkal, hogy a tehetség megléte mellett mennyit jelent egy jó mentor és egy támogató környezet a szakmai és emberi fejlődés érdekében. Pont ahogyan az énekesek esetében, ahol a megfelelő szakember segítségével tudatos karriertervezéssel és fejlesztéssel akár igazi sztár lehet egy énekesből. Nincs ez másként a BP-nél sem: legyen bármi is a munkavállaló célja, kollégáink mindenkinek megpróbálnak segíteni a hozzájuk illő karrierutak kialakításában és a személyre szabott előrelépési lehetőségek megtervezésében. Továbbá hisszük, hogy sosem késő egy új helyen, egy új pozícióban kipróbálni magunkat, vagy akár újra is kezdeni a karrierünket." – mondta Knezevics Viktor, a BP országigazgatója.

A BP Sing-Along aktivitás keretében Kállay-Saunders András és Lola mesélt a cég munkavállalóinak az ő énekesi pályafutásuk és BP-re jellemző karrierépítés közötti hasonlóságokról. Az énekesek esetében is megfigyelhető, hogy késznek lenni a folyamatos fejlődésre és a lehetőségek kihasználására elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki el tudja érni a céljait. „A zenészvilágban is látjuk azt, hogy a fejlődés iránti elkötelezettség és az új kihívások milyen mértékben járulnak hozzá a sikerekhez – mint Lola kitartása, amivel énektanárnál képzi hangját még ma is vagy András esetében a tehetségkutatók és az Eurovíziós dalverseny próbatételei. Ugyanígy, nálunk a BP-nél, mi is próbálunk minden olyan eszközt és lehetőséget biztosítani a munkavállalóink számára, amelyek segítik őket a szakmai és személyi fejlődésben, valamint a karrierlehetőségek felismerésében és kihasználásában." – fejtette ki Knezevics Viktor.



A Magyarországon több mint kétezer munkavállalót foglalkoztató vállalatnál emellett komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a munkavállalóik érezzék, ők irányítják a karrierjüket és leginkább az ő felelősségük, hogy megtervezzék és megvalósítsák a karriert, amit szeretnének befutni a vállalatnál. „Az énekesek példáján is láthatjuk, hogy kézben tartják a karrierjük irányítását, ők hozzák meg a fontos döntéseket és nem adják fel soha a kitűzött célok elérését. A BP-nél mi is törekszünk arra, hogy a dolgozóink azt tapasztalják, leginkább ők dönthetnek arról, mit érnek el nálunk." – mondta Knezevics Viktor.





Ha Ön is szeretné tudni, hogyan jellemezhető az Ön személyisége munkahelyi környezetben és kíváncsi, milyen pozíciókra jelentkezhet a BP-nél, akkor töltse ki a kérdőívüket és látogasson el a BP weboldalára! A múlt héten a SZIGET Fesztiválon már óriási sikert aratott BP Sing-Along karaoke aktivitást a SZIN-en is kipróbálhatják a vállalkozó kedvű résztvevők. Az aktivitás keretében most bárki kérhet tanácsot a BP szakértőitől és megtapasztalhatja a cégen belüli hangulatot, miközben egy felejthetetlen karaoke élményben lehet része Szeged legnagyobb fesztiválján. „Arra buzdítjuk a fesztiválozókat, hogy látogassák meg a BP standját az esemény ideje alatt, ismerjenek meg minket, képzeljék el, hogy nálunk találják meg a helyüket, majd bulizzanak egyet velünk ott a helyszínen." – mondta Knezevics Viktor, ugyanis a BP-nél hisznek abban, hogy a sikeres vállalati karrierépítés egyik kulcsa, hogy mindenki a személyiségének, ambícióinak és képességeinek megfelelő munkakörben dolgozzon és megtalálja a helyét a vállalatnál.

