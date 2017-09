A tiszta ivóvíz igazi érték

(X)

Sajnos az ipar és általa az ember olyan szinten szennyezi környezetét, hogy a már védettnek hitt ivóvízbázisok is sérülnek.Szegeden a csapvíz középkeménynek számít. Nemcsak a háztartási gépekre és csaptelepekre nézve káros a kemény víz, bőrünket és hajunkat is kiszáríthatja, sőt akár elviselhetetlen bőrirritációt okozhat. Az aktívszén képes kiszűrni a vízből az aktív klórt és a klór származékait.A gyanta pedig ki tudja vonni a vízből a vízkövet és irritációt okozó kalciumot és a magnéziumot. Általánosan, ha a vizet lágyítjuk, akkor a bőrirritáció megszűnik, bőrünk selymes marad.A vízben oldódó só kirakódása tönkre teszi a berendezéseinket, mert a felületükön lerakódik. Ezt a problémát általában a gépek cseréjével és vegyszerek alkalmazásával próbáljuk megoldani. De van jobb megoldás! A vízlágyítás. Megakadályozza a lerakódást és akár felére csökkenti a vegyszerek felhasználását.Lévay Ferenc Zoltántól megtudtuk, elsősorban kertes házakba szerelnek be központi vízlágyító berendezéseket, de a lakásban élőknek sem kell lemondaniuk róla , mert már a technológia fejlődésével kisebb méretű egységek is elérhetőek.A központi eszköz nem nagyobb egy doboznál, ráadásul pince vagy garázshelyiségekbe is beszerelhető, így nem kell attól tartani, hogy szem előtt marad.Ma már olyan mérvű a technikai fejlődés, hogy szerencsére egyre több család engedheti meg magának az ilyen és hasonló víztisztító technológiák telepítését otthonába. Cégünk komplett szolgáltatást nyújt Önnek. A vízvizsgálattól, a tervezésen át a kivitelezésig, és a rendszeres karbantartásig, minden területen otthon vagyunk.