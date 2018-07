A TMS-módszertől és a robotterápiától várja Csavar Zoltán a fejlődést

Forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken:

Ki ne emlékezne a Pick Szeged egykori sztárjára, Csavar Zoltánra – alias Zacsira –, aki az 1996-os bajnoki csapat tagjaként régóta ismét Székelyudvarhelyen él? A majd’ egy éve, derült égből villámcsapásként bekövetkezett súlyos stroke-ig, majd agyvérzésig az erdélyi város kézis utánpótlás-nevelésében vett részt.– A stroke után teljesen magatehetetlen voltam, nem tudtam mozgatni a végtagjaimat, az orvosok le is mondtak rólam. Sportos múltamnak is köszönhető, hogy most bottal járok és egyre önállóbb vagyok – meséli kezelés közben Zoltán, aki a kéthetes komplex terápia során függesztőrács-, masszázs-, ergo- és robotterápián vett részt, no meg napi három egyéni tornafoglalkozáson és a stroke betegeknek kifejlesztett TMS – terápián.– Nagyon hasznos volt ez a két hét, sokat javult a járásom, jobb lett a karmozgásom, a bal kezem is nagyot fejlődött. Az otthon rögzült mozgáshibáimon rengeteget csiszoltak a Szent Vincent gyógytornászai, akik szakmai hozzáállásuk, felkészültségük és az intézmény modern felszereltségének köszönhetően nagy eredményeket értek el ez idő alatt. Mindezt olyan kedvesen – teszi hozzá –, hogy bár olykor fáradtan, de mindig jókedvvel igyekeztem együttműködni velük.A Szent Vincent Rehabilitációs Központ alapítója, Détári Vilmos lehetőséget adott arra, hogy otthoni gyógytornászuk az intézményükben lesse el azokat a hatékony módszereket, amelyeket Romániában is alkalmazva megkönnyíthetik a sportember gyorsabb felépülését.A jó hírű intézmény fő profilja a stroke-os betegek rehabilitációja, missziója a betegek életminőségének javítása és az önállóbb életvitelre való képesség újra kialakítása. Ebben döntő szerepe van a TMS-terápiának, vagyis a Transzkraniális Mágneses Stimulációnak, mellyel a koponya csontokkal borított területe is ingerelhető: az agy megfelelő területe fölött gerjesztett elektromos áram aktivizálja idegsejtek működését, a mélyebb periférikus idegeket, az agy- és gerincvelőt.Emellett négyféle robotterápiás gép egészíti ki a betegek rehabilitációját, amely Magyarországon csak a szegedi Rehabilitációs Központban elérhető: a robot elsődlegesen a felső végtagok, a kéz, a karok, a vállak és az ujjak gyógyulását segíti, így egy-egy mozdulatsort a beteg azonos intenzitással, többször tud elvégezni.A betegeinek ambuláns vagy ottlakásos úton nyugodt légkört biztosító neurodegeneratív, illetve perifériás bántalmakban, izomsorvadásos és traumatológiai eseteken, ortopédiai és reumatológiai kórképeken, valamint kardiológiai és pulmonológiai állapotokon is tud segíteni a fentiek mellett neurológiai és rehabilitációs szakrendeléssel, pszichológiai ellátással, logopédiával és gyógytornával is. A tervszerűen felépített, személyre szabott foglalkozásokat minden esetben fizioterápiás felmérés és orvosi vizsgálat előzi meg.