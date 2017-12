A tökéletes pihenés garanciája 28 éve

Képen: Gellért Balázs és Gellért Ákos tulajdonosok, ügyvezető igazgatók

100%-os magyar tulajdonú családi vállalkozás

3 termelőüzem

150 fős dolgozói létszám

több mint 700-féle termék a kínálatban

mintegy 35%-os piaci részesedés

export a világ több mint 40 országába

2,3 millió db termék gyártása évente

A Naturtex tollal és pehellyel, gyapjúval, valamint természetes anyagokkal és műszállal töltött termékeinek palettáját úgy alakították ki, hogy a legváltozatosabb minőségi igényeknek és az alvási szokásoknak megfelelően mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelőt. A szortiment jelentős részét a saját gyártású paplanok és párnák alkotják, de a mintegy 700-féle termék között ágyneműhuzatok, ágytakarók, memória habból készült termékek és egyéb lakástextilek is megtalálhatók.Az egyedi vásárlók országszerte közel 1000 értékesítési ponton, szaküzletekben, szuper- és hipermarketekben, barkácsáruházakban és egyes benzinkutakon is találkozhatnak a cég termékeivel.Kifejezetten az intézményeknél (szállodák, panziók, kollégiumok, szociális intézmények stb.) felmerülő ágytextil-beszerzési igények kielégítésére jött létre a Naturtex Kft. Hospital Hotel College (HHC) üzletága. A speciális, erre a célra összeállított terméklistában a közületi elvárásoknak megfelelő áruk találhatók. Magyarországon egyre több szálloda számára kiemelt jelentőséggel bírnak a wellness-szolgáltatások, ezért a Naturtex az ezen szolgáltatásokhoz szükséges termékek gyártását és forgalmazását is maximálisan kielégíti.A vállalat az elmúlt nyolc évben uniós pályázatok segítségével számos, nagyrészt a gyártási kapacitás bővítését és korszerűsítését célzó beruházást valósított meg. Energetikai és informatikai fejlesztései a költséghatékony működéshez és a cég versenyképességének javításához járultak hozzá. Első körben a tollfeldolgozást és a magyar libatollal, pehellyel töltött termékek gyártását végző üzemegységeket fejlesztették. Korszerűsítették a feldolgozott toll szárítási és fertőtlenítési folyamatait, a növekvő exportigények kielégítése érdekében pedig tovább bővítették a tolltöltő üzemet.A cég termékszortimentje folyamatosan gyarapszik, a pozitív visszajelzések és a minőségi lakástextil termékek iránti egyre nagyobb kereslet a céget további terjeszkedésre sarkallja. A dinamikus növekedést a franchise boltok bővítésével kívánják elérni. Jelenleg hét franchise üzlettel dolgoznak együtt, piaci jelenlétük megerősítésére az elkövetkező 3-4 éven belül 30 új partner bevonását tervezik, akik elkötelezettek a hálózat koncepciója iránt és szeretnének egy egységes, világszerte ismert brandhez csatlakozni.A Naturtex Kft. számos rangos elismerést tudhat magáénak. Külkereskedelmi tevékenységét 2013-ban az Év exportőre díjjal jutalmazták, megbízható vállalkozásként pedig megkapta a Bisnode csoport AAA tanúsítványát. Elnyerte a nemzetgazdasági miniszter kezdeményezésére alapított „Díj a Sikeres Vállalkozásokért" címet, ezenkívül energiahatékony projektjei sikeres megvalósításáért az „Energiahatékony Vállalat" díjat, ez év májusában az „Év gyára 2016" elismerő kitüntetést, a napokban pedig a K&H családi vállalatok kiválósági díjat vehette át.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy kitartó munkával, megfelelő szaktudással, megbízhatósággal és 28 éves tapasztalattal a Naturtex mára világszerte elismert márkává nőtte ki magát.

(X)