A tűfóbia nem lehet kifogás!

A mesterséges úton elő nem állítható fehérjéket tartalmazó folyadék a vérplazma, mely a gyógyszergyártáshoz nélkülözhetetlen: az ebből készült életmentő orvosságok segítenek a vérzékeny betegeknek, az immunvédekezési zavarral születetteknek, az égési sérüléseknél és a súlyos, életet veszélyeztető bakteriális fertőzéseknél, melyet hétköznapi nyelven vérmérgezésnek nevezünk. Ezeken túl a cytomegalovírus és a bárányhimlő fertőzés elleni passzív védőoltást is ebből a plazmából állítják elő.

– Mindenki tegye meg, amit lehet: adjon plazmát embertársai számára. Ma ő segít másoknak, holnap pedig lehet, hogy neki segítenek valamiben. Itt az ideje a szemléletváltásnak, és ez semmibe sem kerül – mondta el véleményét Hajagos Róbert. A 49 éves szegedi férfi szerint a példamutatás nagyon hiányzik a mai magyar társadalomból. Ő saját vérplazmáját adja másoknak, és ezzel megmenti az életüket. Már két éve rendszeres plazmaadó. Mivel szeret az embereken segíteni, mások tűtől való félelmét csak gyenge kifogásnak tartja.Apagyi Lídia Magdolna találkozott olyan szegedi ismerőssel, aki betegsége miatt rendszeresen plazmára szorul. Azóta eltántoríthatatlan, sőt ma már 19 éves fia is donor.– A steril eszközök, orvosi felügyelet segít a biztonságérzet és a kényelem megteremtésében. Az is fontos, hogy rendszeres orvosi vizsgálaton kell részt venni, így az egészségemmel is tisztában vagyok. Évente járok laborra, és eddig mindent rendben találtak.A 48 éves szegedi könyvelő szombatonként a Plazmapontban van, 120 alkalmon van túl: amíg leveszik a plazmáját, addig pihen, olvas, lazít. Mióta donor, egészségesebben él és rászokott a halra is.Hajagos Róbertnél az életmódváltás szóba sem került, ő eddig is odafigyelt egészségére. Hetente egyszer munka után beugrik, aztán folytatja a napot. Arra mindig figyel, hogy sok folyadékot és fehérjedús táplálékot fogyasszon. Mivel két éve ugyanott donor, jól ismeri az egészségügyből érkezett szakembergárdát, a profi eszközöket és a színvonalas, szervezett vállalati kultúrát. A jó hangulat és a mosolygós fogadtatás csak hab a tortán.Lívia is ezt erősíti meg: úgy érzi, itt olyan emberek veszik körül, akiknek az a fontos, hogy a donorok jól érezzék magukat. Azt is kiemeli, volt időszak, amikor a plazmájáért járó ellentételezés nagyon jól jött, de ma már az hajtja, hogy minél tovább segíthessen másokon.