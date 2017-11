A világon egyedülálló fogászati CT-készülék, a NewTom VGI evo már Szegeden is elérhető!

2015-ben jelent meg az ultramodern és fantasztikus újdonságokat tartalmazó NewTom VGI evo készülék, amely tulajdonságaival magasan kiemelkedik konkurensei közül. Ez az egyedüli CBCT-berendezés, amely 24 x 19 cm-es szenzorral rendelkezik. Egyetlen felvétel lefedi az egész maxillofaciális (arckoponya) területet, lehetővé téve a teljes körű diagnosztikát sebészeti, gnathológiai, orthodonciai, endodonciai vagy akár parodontológiai kezelések céljából. Így a készülék modern ergonómiát és maximális technológiát kínál kisebb helyigény mellett. Érintőképernyős kijelzőjén gyorsan kiválasztható és beállítható a szükséges felvétel.A páciens helyes pozíciójának beállítását 3 lézersugár segíti. A szakorvos igénye alapján a látómező szabadon választható 24 x 19 cm, 16 x 16 cm, 15 x 12 cm, 15 x 5 cm, 12 x 8 cm, 10 x 10 cm, 10 x 5 cm, 8 x 8 cm, 8 x 5 cm és 5 x 5 cm méretekben, a felvétel részletgazdagsága pedig 4 fokozatban, a gazdaságostól a maximális felbontásig állítható. A legnagyobb felbontás esetén olyan éles és pontos felvétel készíthető, amely eddig elképzelhetetlen volt más készülékek esetén.

A NewTom VGI evo CBCT-készüléke az első, amelyben egy úgynevezett CineX funkció is rendelkezésre áll. Ennek segítségével a készülék egy dinamikus röntgenképsorozatot képes készíteni, amelyet videóformátumban ment el. Visszajátszáskor az anatómiai struktúrák dinamikus megjelenítése óriási előrelépést jelenthet a folyamatok értelmezésében és a helyes diagnózis felállításában. A temporo-mandibularis ízületi fej nagy felbontású vizsgálata pontos képet nyújt az arthrotikus (rágóízületi) elváltozásokról, a sorozatfelvételek pedig dinamikus sajátosságokat térképeznek fel a gnathológusok számára.A NewTom VGI evo CBCT berendezéssel készített felvételek a piacon található legtöbb szoftverrel és irányított implantációs, orthodonciai szimulációs és maxillofaciális sebészeti programmal is kompatibilisek. A felvételek DICOM 3.0 formátumban is elmenthetők.

Nagy örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy ez az ultramodern berendezés már Szegeden, a Fogröntgen Centrumban (6722 Szeged, Hajnóczy u. 10.) mindenki számára hozzáférhetően működik. A cég szakképzett munkatársai sokéves tapasztalattal rendelkeznek, és felkészülten várják a fogorvosok által beutalt betegeket.



A készülék kizárólagos hazai forgalmazója a Front-Dent Kft. (1135 Budapest, Országbíró u. 65.)

Keressen bennünket bizalommal:





6722 Szeged, Hajnóczy u. 10. (a kaputelefonon a 4. gomb)



TELEFON (röntgenfelvételek és CT)

+36-30/255-6101



Weboldalunk: www.fogrontgen.com

