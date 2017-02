A virtuóz herflis és zenekara - a Pribojszki Mátyás Band Szegeden

Pribojszki Mátyás Band-koncert

március 2., csütörtök 19.30

Hungi Vigadó





Szeged, Stefánia



Jegyek kaphatók a Hungi Vigadóban:

elővételben – 1.700 Ft, 2017.03.01-ig

helyszínen – 2.100 Ft

Asztalfoglalás: 06-20/333-6220

Pribojszki Mátyás, az egyik legismertebb, hazai és európai szinten is jegyzett, elismert szájharmonikás, aki szólóban, különböző formációival, valamint zenekarával, a Pribojszki Mátyás Banddel már keresztül-kasul bejárta Európát, több mint 30 országban koncertezett, és itthon is alig akad olyan klub vagy fesztivál, ahol ne lépett volna fel a csapat. Az elmúlt több mint tíz évben 5 nagylemezt jelentetett meg a zenekar, a 2007-ben megjelent „How many more?" című nagylemezük aranylemez lett. Számos sikeres itthoni és nemzetközi fellépés mellett 1997-ben Pribojszki Mátyás a németországi Szájharmonika Világbajnokságon megkapta a legmagasabb szintű minősítést, ami nemzetközileg a legnagyobb elismerés a világ legjobbjaiból álló szakmai zsűritől.A zenekarvezető Pribojszki Mátyás nem tipikus showman, vibráló energiái és lenyűgöző technikai tudása hamar rabul ejti közönségét.Zenekarával rendszeresen turnézik, meghívott fellépője több nagy hazai és nemzetközi fesztiválnak is. Pribojszki Mátyás a korábbi memphisi IBC-győztes Little G. Weevil vendégeként közel egy hónapos amerikai turnén is részt vett, ahol hét államban adtak felejthetetlen közös koncerteket – óriási sikerrel a műfaj őshazájában.A Pribojszki Mátyás Band zenei stílusa sajátos, szűk műfaji keretek közé semmiképpen sem szorítható, alapvetően vidám, improvizációkkal teli igényes bluesmuzsika, a dallamos jazz és a dinamikus groove keveréke, erős funky érzésekkel.A zenekar legújabb lemeze 2016 nyarán jelent meg „My stories" címmel, amelyen több amerikai bluesikon is közreműködik.Igazi, lehengerlő herfli varázslattal érkezik a hazai bluesszcéna újabb kiváló tagja Szegedre, egy emlékezetes estével megajándékozva az igényes zene kedvelőit. (X)