A Vodafone és a digitális forradalom

Király István, a Vodafone Magyarország Vállalati Szolgáltatások Üzletágának vezérigazgató-helyettese a helyszínt és a buszt is nagyra értékelte, az utóbbi járműtípussal még szüretelni vitték őket a szőlőkbe. A konténerterminál pedig az a hely, ahol a Ready Business Index reklámfilmjét forgatták. Bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy a kkv-k már nagyobb arányban járultak hozzá a hazai GDP-hez, mint a nagyok, ami nem csoda, hiszen 520 ezren vannak és 1,8 millió embert foglalkoztatnak.Annak ellenére, hogy a hazai kkv-szektor számára a digitális technológiák integrációja jelenthetné a hatékonyság és a versenyképesség kulcsát, sok vállalkozás esetében pont a megfelelő digitális kompetencia hiánya nehezíti az átállást. A Vodafone Magyarország, a KPMG és a Bell Research azonban egyaránt jelentős fejlődésre számít ezen a területen a következő években, s erről meg is osztották véleményüket a sajtóeseményen.– A technológiai fejlődés indukálta digitalizáció egy olyan lehetőség a hazai vállalatok kezében is, amit értékteremtésre használhatnak. A kkv-k számára ugyanakkor nehéz, hogy a szükséges szakképzett munkaerőt és pénzügyi forrásokat előteremtsék. Ahhoz, hogy elinduljanak a digitálissá válás útján, hiányosságaikat tanácsos felmérniük, hogy mihamarabb meghatározhassák a szükséges fejlődési irányokat – mondta Sere Péter, a KPMG infokommunikációs szektorért felelős igazgatója. Szerinte a cégeket többségében ma még az úgynevezett digitális nomádok vezetik, miközben a beosztottak már digitális bennszülöttek, akik ezen nőttek fel, és fontos, hogy értsék egymás nyelvét.A Bell Research tavalyi felmérése szerint a digitalizációt a hazai vállalkozók csupán 10 százaléka tartja fontosnak, és ezt a modern infokommunikációs megoldások ismeretének hiánya okozhatja. – Kutatásaink alapján megállapítható, hogy a vállalkozások számára az egyik legnagyobb kihívást az új ügyfelek elérése, illetve a versenyképesség növelése jelenti, ennek ellenére nem érdeklődnek intenzíven a korszerű IKT-eszközök és alkalmazások iránt, és gyakran megszokásból vonakodnak azok bevonásától a napi szintű ügymenetbe. Sok hazai kkv a digitális technológiák integrációja terén egyelőre jóval az európai átlag alatt van – mondta Mátrai Gábor, a Bell Research stratégiai tanácsadója. Ő is méltatta a sajtóesemény helyszínét, ahol még soha nem járt, s ami leginkább az akciófilmekre emlékeztette. De példának is jónak tartotta, hiszen a logisztika a digitalizációban élen jár.A Vodafone Magyarország kutatásából kiderült, hogy a vállalkozók 26 százaléka tartotta csupán fontosnak az új technológiákra való nyitottságot, annak ellenére, hogy a költségek optimalizálása 63 százalékos arányban jelent számukra mindennapos kihívást. Beszédes információ, hogy a válaszadó kkv-k mintegy harmadának semmilyen elektronikus jelenléte nincs, azaz nem rendelkezik sem weboldallal, sem közösségi média felülettel.A Vodafone Ready Business Index kérdőíve azoknak a digitális fejlesztés előtt álló kis- és középvállalkozásoknak szeretne segítséget nyújtani, akik fontosnak tartják, hogy felkészülten nézzenek szembe a jövő kihívásaival. Ingyenes kitöltésével a vállalkozások felmérhetik fejlettségi szintjüket, és megtudhatják, min érdemes változtatniuk ahhoz, hogy javítsanak működésükön.– A kkv-k digitális fejlesztési hajlandóságának alacsony szintje már csak azért is meglepő, mert a hazai piacon a 90-es években éppen a kis- és középvállalkozások nyitottak az innováció felé azzal, hogy az első mobiltelefonokat megvásárolták. Ezt főként az indokolta, hogy az operatív működésben nagyobb szükségük volt mobiltelefonokra, a telekommunikációs fejlődés tulajdonképpen tőlük indult el – hangsúlyozta Király István, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese. Tapasztalataik alapján a magyarországi kkv-k számára újra világossá vált, hogy tovább kell mozdulniuk a digitalizáció irányába. Ez egymásra épülő mérföldkövekből álló folyamat, amely minden szervezet esetében eltérő lépésekből áll. – Az első a legnehezebb a kkv-k számára, őket szeretnénk támogatni a Ready Business Index létrehozásával. A Vodafone célja, hogy szakértői segítséget nyújtson ügyfelei számára, hozzájárulva a digitális fejlődésükhöz – mondta Király István, aki 3 szót külön is kiemelt: konvergencia, felhő és a digitalizáció.A vezérigazgató-helyettes is kitért a digitális nomádokra, akiket ő bevándorlóknak nevezett. Aki 18 éves kora után ismerkedik meg a számítógéppel, az a digitális bevándorló, és szerinte itthon ők vannak többségben, miközben a fejlett európai országokban már a bennszülöttek.A Microsoft, Google, Amazon és a Facebook felhőszolgáltatásai már nem kerülhetők meg, az ügyfelek miatt olyan megoldásokban kell gondolkodni, ami a felhőkben elérhető. Király István szerint most vagyunk a digitalizációs forradalomban, ahol az ügyfélélményben tudtak kitűnni az igazán sikeres cégek.