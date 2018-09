Ablakot cseréltetne? Néhány dologra figyeljen!

a

SZ-PLAST ABLAK NYÍLÁSZÁRÓ BEMUTATÓTEREM

6728 Szeged, Külterület 4.

Tel.: +36 (62) 549-329

www.sz-plastablak.hu

E-mail: mintaterem@sz-plastablak.hu

46°16’30.9″N 20°06’54.7″E

Nem kis felfordulással és költséggel jár otthonunk nyílászárócseréje. Fél siker, ha legalább azt tudja a vásárló, mire figyeljen, mielőtt a jelentős beruházásba belevág.A természetes alapanyagú fa nyílászáró drága és 2-3 évente felületkezelést igényel, enélkül a vetemedés, korhadás és szétmállás elkerülhetetlen. Az alumínium alapú ajtó, ablak ennél is drágább, akár többszörösébe is kerülhetműanyagénak, de élettartama 50-60 év is lehetakásba viszont ridegsége miatt egyáltalán nem ajánlott.- Csak az időnkénti vasalat olajozásra kell ügyelni a közép árkategóriás, műanyag nyílászárónál, melynél 15-20 év kihordhatóságra lehet számítani. Persze csak akkor, ha jó alapanyagokból, jól összeszerelt, minőségi terméket kap az ember a pénzéért- magyarázza Tóthné Molnár Ágnes, a nyílászárók gyártásával és kivitelezésével foglalkozó SZ-PLAST Ablak Kft. bemutatóterem vezetője, hozzátéve, ha bizonyos alkatrészekre vagy szolgáltatásokra (például a beépítésre) nem vállal garanciát a cég, az már gyanús lehet. A minőségi kivitelezéshez hozzátartozik a megfelelő üzembehelyezés, még akkor is, ha ezt a szaküzlet alvállalkozója végzi. Ha a nyílászáró beépítése után finombeállításra van szükség, a korrekt cég azt garanciálisan elvégzi a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.Legalább 3- 4 olyan cégtől érdemes árajánlatot kérni, aki legalább három éve a piacon van és meggyőző tapasztalattal rendelkezik. Érdemes az üzletben kiállított ajtókat, ablakokat alaposan megnézni, kipróbálni, sőt, ha szegedi gyártóról van szó, a gyártás folyamatába is bepillantani, hogy meggyőződjünk róla, valóban az kerül az ablakba, amit megrendeltünk.Minél több a záródási pont, annál jobb a termék biztonsága, hang- és hőszigetelése. A legfontosabb, hogy a kilincs melletti ponton kívül legyen még minimum kettő: így már biztosan jól fog zárni az ajtó, illetve az ablak.Sokan- jogosan- attól tartanak, hogy a műanyag nyílászáró penészedést okoz a lakásban. Ez csak akkor fordul elő, ha nem tudunk jól szellőztetni- tájékoztat Tóthné Molnár Ágnes. A 20-30 percig bukóra állított ablak körül ugyanis a pára lecsapódik, penészgombák szaporodhatnak el. Nem csak a fűtési szezonban érdemes megfogadni tanácsát: napi két alkalommal történő 4-5 perces kereszthuzattal a lakás levegője kicserélődik és a penészesedés megelőzhető. Ha a helyes szellőztetés mellett mégis megjelenik a penész, máshol kell keresni a hibát, lehetséges, hogy vizesedik a fal.A légkamrák számával könnyű összezavarni a vevőket, pedig nem feltétlenül a mennyiség számít. A hétkamrás nyílászáró ugyan jó marketingfogásnak bizonyulhat, de valójában az öt is elég lehet. Azt is tudni kell, hogy a kétrétegű hagyományos üvegezésű ablak ma már nem korszerű, EU-s szabvány a min. U>1,15 W/mK érték a 0,5 mfeletti ablakoknál, amit biztosan el lehet érni a háromrétegű üvegezéssel.Ezzel a hőátbocsátási értékkel (U) jó esetben már az előzetes árajánlaton, majd a szerződésben kell találkoznia a vevőnek. Az U érték hőátbocsátási tényezőt jelent, ami megmutatja, hogy egységnyi idő alatt mennyi hőveszteség keletkezik a nyílászárón. Az EU-s szabvány betartása mellett jó tehát tudni, hogy minél alacsonyabb ez az érték, annál jobban szigetel az adott termék.