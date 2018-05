Adj vérplazmát, és segíts beteg embereken a Plazma Ponttal!

A magyar betegek gyógyszeradagjához évente több tízezer plazmaadóra van szükség. Egy immunvédekezési zavarral született beteg 1 hónapra elegendő gyógyszeréhez 10 plazmaadóra, a 300 magyar betegéhez évente legalább 40 ezer plazmaadó segítsége kell.A vér alkotórésze a sárga színű folyadék, a vérplazma. Ez 90%-ban vizet, 10%-ban pedig többek között gyógyszeralapanyagként használható fehérjéket tartalmaz. Az ebből készült életmentő orvosságok segítenek a vérzékeny betegeknek, az immunvédekezési zavarral születetteknek, az égési sérüléseknél, sőt ez a cytomegalovírus és a bárányhimlő fertőzés elleni védőoltás alapanyaga is.A plazmaadás a véradás egy formája, ahol egy speciális gép segítségével szétválasztják a vérplazmát a vér sejtes alkotóelemeitől. A vérplazmát egy palackba gyűjtik, a sejtes részeket pedig sóoldat kíséretében visszajuttatják a vérkeringésbe. Az egyórás folyamat során zárt rendszerben, kizárólag egyszer használatos és steril eszközökkel érintkezik a plazmaadó vére. Az országosan 8 centrummal rendelkező Plazma Pont orvosi felügyeletet biztosít a vérplazmaadáshoz, évente akár 45 alkalommal is - amennyiben betartjuk a plazmaadás feltételeit -, negatív hatások és komplikációk nélkül.A plazmaadás feltétele, hogy a jelentkező 18 és 60 év közötti, egészséges és több mint 50 kg, de kevesebb mint 140 kg legyen. Minden esetben - előzetes bejelentkezés után - alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, érvényes személyi igazolvánnyal, TAJ-kártyával és lakcímkártya bemutatásával. Időpont személyesen, telefonon vagy a Plazma Pont weboldalánigényelhető.Az alkalmassági vizsgálatot megelőző napokban, illetve a vérplazmaadás előtt fontos a fokozott folyadékbevitel és a megfelelő étkezés. A folyamat vénakontrollból, orvosi fizikális vizsgálatból, általános állapotfelmérésből és vérvételből áll. Az eredményekről 8 nap múlva lehet személyesen érdeklődni. Az alkalmassági vizsgálat után 28 napig van mód plazmaadásra, különben a vizsgálatot meg kell ismételni.A napi 2-3 liter folyadékbevitel és zsírszegény táplálkozás feltétele a plazmaadásnak, ezért a Plazma Pont az egészséges életmódra nevel, emellett folyadékpótlást, gyümölcsöt, kalóriapótló finomságokat, költségtérítést ad a plazmaadásra fordított időért: alkalmanként 3500 Ft-ot készpénzben, minden 4. alkalommal 5000 Ft-ot, és a 45-nél is 5000 Ft jár. Ezen felül plusz 1500 Ft értékű Erzsébet-utalványhoz is juthatunk. Így évente akár 243.000 Ft értékű juttatást is kaphatunk.Ingyenes zöldszám: 06-80/100-123Szeged, Kígyó u. 4. és Mikszáth Kálmán u. 20-22. szám