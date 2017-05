Adó 1+1% felajánlás: adóbevalláskor segítsen Ön is - mutatjuk, hogy hogyan!

1 százalék felajánlás

Adószám:Daganatos és egyéb súlyos betegséggel küszködő gyermekek életét teszi könnyebbé a közhasznú alapítvány sterilszoba-támogató programja. Évente tízezernél több alkalommal segít a civilek önkéntes csapata ruha-, cipőadománnyal rászoruló családokat, gyermekeket. A mesedoktor kórházi jótékonykodás évek óta támogatja az egészségügyi intézmények tárgyi feltételeit. Az egész éves jótékonykodást támogassa szja 1 százalékkal, köszönjük!Weboldal:ésésésCsatlakozzon:

1 százalék állatmenhely

Adószám:Állatmenhely-támogatás, kutyák, macskák mentése. Az állatvédő egyesület 1999 óta több ezer állat megmentésében vett részt. Az állatvédelem mellett az egyesület állatotthonok támogatását, állatmenhelyek működését is segíti. A szervezet oktató, szemléletformáló programokat folytat a felelős állattartás érdekében. Segítsen Ön is 1 százalékkal az állatok megmentésében, köszönjük!Weboldal:ésésCsatlakozzon:

1 százalék gyermekek

Adószám:Beteg gyermekek, súlyos élethelyzetbe került családok számára folytat az alapítvány kívánságteljesítő programot. Élmények és értékek teremtésével teszi könnyebben elviselhetővé a sok esetben felfoghatatlan és fájdalmas állapotokat. Az alapítvány egész évben szociális-támogató tevékenységet folytat, adó 1 százalék felajánlásával segítsen Ön is, köszönjük!Weboldal:Csatlakozzon:

1 százalék bohócdoktorok

Adószám:Tevékenységek: a közhasznú alapítvány 2008 óta nagy sikerrel működteti a kórházi gyógyítást segítő bohócdoktor programot. A jókedvre derítés mellett komoly egészségügyet támogató programokat is működtet a csapat. Az alapítvány mindezeken felül egész évben szociális segítő jelleggel gyermekeket és családokat is támogat. Az adó 1% felajánlása fontos segítség!Weboldal:ésCsatlakozzon:

Hasznos ismeretek az szja 1+1% kapcsán aoldalon!Adó 1 százalék rendelkező nyilatkozat nyomtatása innen:Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Az adó 1 százalékot legkésőbb május 22-ig, az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. Adóbevalláskor vagy utána május közepéig úgy segíthet alapítványt, egyesületet, hogy az önnek nem kerül semmibe sem.Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált alapítványnak vagy egyesületnek, további adó 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt előirányzatnak (2017-ben a Nemzeti Tehetség Programnak).Az szja 1% felajánlására jogosult civil szervezetek listája itt érhető el:Az szja +1% felajánlására jogosult egyházak és a kiemelt előirányzat listája itt érhető el:Az 1 százalékos rendelkezés benyújtására május 22-ig van lehetőség, ez a határidő jogvesztő, elmulasztása igazolási kérelemmel sem menthető ki.– a személyijövedelemadó-bevallással együtt (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen) leadható az adó 1 százalékos nyilatkozat,– e-SZJA online kitöltő felületen ügyfélkapus regisztráció esetén elektronikus úton, vagy ügyfélkapus regisztráció nélkül postai úton lehet rendelkezni az adó 1 százalékról,– munkáltatói adómegállapítás esetén május 10-ig az 1 százalékról rendelkező nyilatkozat lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (Fontos, hogy a lezárt borítékon rajta legyen az adóazonosító jele, a leragasztás helyén pedig az aláírása!),– a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz is leadható az adó 1 nyilatkozat* az EGYSZA jelű nyomtatványon (ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, ez esetben lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban),* az EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként, önállóan lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban (postán vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen).Azt, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből, jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti. Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik, elektronikus úton tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adó 1 százalékos rendelkező nyilatkozaton jelezheti hozzájárulását ahhoz, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező 1 százalékos nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes adó 1 százalékos rendelkezésnek.– alapítványok, egyesületek ismertetőivel,– minden, amit tudni érdemes az adó 1 százalék felajánlásról