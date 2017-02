Adó 1 százalék a gyermekmentőknek

Mesedoktorok: mosollyal, élménnyel, kórházi gyógyítás támogatása

2003 óta fontos segítő feladatokat lát el. Szociális, egészségvédelmi, gyógyító tevékenységük szegény családokat, betegséggel küszködő gyerekeket és felnőtteket, bajba került egyéneket és segítségre szoruló közösségeket támogat.Az adóbevallások idején a legapróbb adó 1 százalék felajánlása is fontos támogatás, melyet az alapítvány hálás köszönettel fogad.Adóbevalláskor az adó 1 százalék felajánláshozadószám:

Élelmiszerosztás, évente tízezernél több család kap segítő alapítványi támogatást

Ismerje meg afontos segítő tevékenységeit:oldalon az alapítvány fontosabb jótékonysági programjai ismerhetők meg. Aoldalon a kórházi gyógyításról ismerhet meg részleteket. Nem csak betegeket és nem csak gyerekeket segít a meseterápia, mesepszichológia, a programnak kialakulóban van zenei irányvonala is, mely afelületen ad hasznos infókat. Aoldalon az adományozó központ ismerhető meg, ahol évente tízezernél többször kerül adomány rászorulókhoz. Aoldal a beteg gyerekek terápiájának támogatása kapcsán fenntartott sterilszoba működésébe ad betekintést. A támogatók, adóbevalláskor az adó 1 százalék felajánlók az alapítvány fontos feladatainak ellátását közvetlenül segítik, így az érdem a támogatókkal együtt közös.Számlaszám (OTP Bank):Paypal:Adóbevalláskor a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagy segítség a nonprofit szervezeteknek! Támogassa a gyermekmentést, a jótékonysági feladatokat! Sajnos adóbevalláskor 10 adózóból mindössze 4 ajánlja fel az adó 1 százalékot egyesületnek, alapítványnak, egyháznak, segítő előirányzatnak. Segítsen Ön is adóbevalláskor az adó 1 százalék felajánlásával! Figyelme, adó 1 százalék felajánlása, a legapróbb támogatása is fontos, melyet hálásan köszönünk!(X)