Adó 1 százalék a gyermekmentőknek

Gyermekek mentését támogassa adó 1 százalék felajánlással

Adomány és család támogatás adó 1 százalék felajánlással

2003 óta a lakosság támogatása révén fontos feladatokat lát el. Szociális, egészségvédelmi, gyógyítást segítő tevékenységük szegény családokat, betegséggel küszködő gyerekeket és felnőtteket, bajba került egyéneket és segítségre szoruló közösségeket támogat.adóbevallás idején a legapróbb adó 1 százalék felajánlása is fontos támogatás, melyet az alapítvány hálás köszönettel fogad.Adó 1 százalék felajánláshozadószám:Ismerje meg ajótékonysági tevékenységeit:oldalon az alapítvány fontosabb jótékonysági programjai ismerhetők meg. Aoldalon a kórházi gyógyításról ismerhet meg részleteket. Nem csak betegeket és nem csak gyerekeket segít a meseterápia, mesepszichológia, a programnak kialakulóban van zenei irányvonala is, mely afelületen ad hasznos infókat. Aoldalon az adományozó központ ismerhető meg, ahol évente tízezernél többször kerül adomány rászorulókhoz. Aoldal a beteg gyerekek terápiájának támogatása kapcsán fenntartott sterilszoba működésébe ad betekintést. A támogatók, adóbevalláskor a személyi jövedelemadó 1 százalék felajánlók az alapítvány fontos feladatainak ellátását közvetlenül segítik, így a siker és az érdem a támogatókkal együtt közös.Legyen alkalmi vagy rendszeres segítője a gyermekvédelmi, jótékonysági segítő tevékenységeknek, támogassa Ön is a Mátrix Közhasznú Alapítvány életmentő programját!Számlaszám (OTP Bank):PayPal támogatási cím:A Mátrix Közhasznú Alapítvány ADHAT Segélyvonalán hívással és SMS-el is hozzájárulhat a segítők tevékenységének támogatásához! Hívja a-as telefonszámot (mindenféle előhívó nélkül), majd az automata bejelentkezése után adja meg az alapítvány kódját, a-est! Ha könnyebb az SMS, akkor a-as számra küldje a-est. Egy hívás vagy egy üzenet 500 Ft. Ennyit kapunk, és ennyit is számláznak az adott telefonszámlára! Telekom, Telenor, Vodafone, Invitel hálózatából érhető el. A legapróbb támogatás is óriási segítség, hálásan köszönjük!Ne hagyja elveszni az adó 1%-át! Ügyfélkapun, elektronikusan május közepéig az adóbevallástól függetlenül is rendelkezni lehet a befizetett adó 1 százalékáról. A felajánlás 2 perc alatt megtehető. Adóbevalláskor a személyi jövedelemadó 1% felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagy segítség a jótékonysági – gyermekmentő alapítványnak! Támogassa a gyermekmentést, a jótékonysági feladatokat! Sajnos adóbevalláskor 10 adózóból mindössze 4 ajánlja fel a személyi jövedelemadó 1 százalékot egyesületnek, alapítványnak, egyháznak, segítő előirányzatnak. Segítsen Ön is adóbevalláskor az adó1százalék felajánlásával! Figyelme, adó 1 százalék felajánlása, a legapróbb támogatása is fontos, melyet hálásan köszönünk!Minden, amit az szja 1 százalék és az adóbevallás kapcsán tudni lehetHasznos információk alapítványok és egyesületek közhasznú működéséről:Több száz alapítvány és egyesület bemutatása:Gyermekvédelem adó 1 százalék támogatása:Állatvédelem adó 1 százalék támogatása:Adó 1 százalék felajánláshoz alapítványok, egyesületek bemutatása: