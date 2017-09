Akció a hallókészülékekre

Mega Kft.

Fül-orr-gégészeti és

audiológiai magánrendelő

Szeged, Roosevelt tér 7-9.

Tel.: 62/424-607, 06-20/255-38-93

Fül-orr-gégészeti ésaudiológiai magánrendelőSzeged, Roosevelt tér 7-9.Tel.: 62/424-607, 06-20/255-38-93

– A legújabb hallókészülékek már szinte okosabbak, mint mi – jegyzi meg mosolyogva, a. vezető audiológusa. – Igazodnak a környezethez, a zajszintnek megfelelően hangosítja vagy halkítja magát. A kínálatunkban már iPhone-kompatibilis készülékek is találhatók, melyek egy egyszerűen letölthető applikáció segítségével összekapcsolhatók a telefonnal. Így nem kell a fülhöz tartani beszélgetés vagy zenehallgatás közben, hanem mintha fülhallgató lenne, közvetlenül a készülékből hall mindent a viselője.A kényelmet és a magas szintű életminőséget szolgálják a kiváló minőségű füldugók is: számtalan hobbihoz, tevékenységhez szükségesek. Úszáshoz, zajos ipari környezet miatt, motorozáshoz, barkácsoláshoz vagy épp alváshoz, utazáshoz is kellhet füldugó felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Az egyedileg gyártott darabokon túl könnyen és gyorsan beszerezhető füldugókat is árulnak, melyek duplakarikás kialakításukkal jól illeszkednek a hallójárathoz. Védelem és kényelem együtt jár, bármilyen tevékenység során.