Aki nélkül nincs rendezvény a makói Continental-ban

Nincs rendezvény Selmecziné Pomikula Tünde nélkül – állítják a makói Continental dolgozói, pedig nem is ő a cég rendezvényszervezője. Tünde tizenhét éve lépett be a Continentalhoz, és jelenleg normakészítőként dolgozik. Miután a gyárban teljesítménybérezés van, ezért minden ott készült darab esetében meg kell állapítani, hogy az előállításához mennyi idő kell, és ha ezt már tudják, akkor meg lehet mondani, hogy abból mennyi jut egy dolgozóra egy műszakban. Van éppen elég dolga, miért foglalkozik még a kollégák szórakoztatásával, segítésével is? – ezt próbáltuk megtudni Tündétől.„Valószínűleg így vagyok kódolva" – jött a frappáns válasz, amit az alapozott meg, hogy Tünde már egészen kicsi korától a középpontban volt, talpraesett, határozott természetéből adódóan. Mindig szeretett szervezni, segíteni, irányt mutatni azoknak, akik az átlagnál egy kicsit gyámoltalanabbak voltak. Kiteljesedni igazán a Continentalnál tudott, ahol ebben a munkában sokan segítik: összeállt egy öt-hat fős „kemény mag", akik megszerveznek egy-egy eseményt, és az ő munkájukat segíti a háttérből vagy harminc kolléga.

(X)

A legjelentősebb a Continental Családi Nap, amit a kollégáknak és a családtagjaiknak szervezünk, és ahová idén 3300-an jöttek el. Meg kell említeni még a gyárlátogatást, és persze ott a szokásos karácsonyi ünnepségünk is. Idén mikuláskor jelmezbe öltöztünk és kiálltunk a Fő térre, ahol ajándékot osztottunk a gyerekeknek, valamint elmentünk egy olyan iskolába is, ahol hátrányos helyzetű gyerekek tanulnak. Megpróbáltuk az ő ünnepüket is egy kicsit fényesebbé tenni. Nem szabad elfelejtkezni a kirándulásokról sem: Mohácson megnéztük a busójárást, aztán jártunk Erdélyben, karácsony előtt körül szoktunk nézni Bécsben és azt tervezem, hogy jövő nyáron elutazunk a kollégákkal egy hétre Horvátországba.Igyekszem mindig valami olyat adni az embereknek, amire azt mondhatják, hogy „ez nagyon jó volt". Borzasztóan jól esett például, hogy amikor visszajöttünk Erdélyből, a kollégák a nyakamba borultak és azt mondták, hogy ez az út minden várakozást felülmúlt. Ez az, ami ösztönöz, valamint hogy azokat is megpróbálom eljuttatni egy-egy útra, akik egyébként nem vállalnák be egyedül a szervezést.A lényeg az, hogy soha ne legyen ismétlés a programban. Ez alól az egyedüli kivétel a téli bécsi utazás. Mindig ki kell találni valami újdonságot, egy helyszínt, egy látnivalót, vagy valami attrakciót. Most például azon vagyok, hogy a gyereknapkor összejöjjön egy budapesti kirándulás, amikor megnéznénk a Parlamentet is.Velük két éve találkoztam a szegedi tolerancia táborukban, ahol harminc ép, egészséges gyereket ismertettek össze harminc fogyatékossággal élő társukkal. Az az egy hét nagyon mély nyomot hagyott bennem, de úgy látszik, hogy én is a szervezőkben, mert utána felkértek arra, hogy legyek a jószolgálati nagykövetük. Tudták, hogy sokan szeretnek, ismernek a városban, illetve, hogy én is sok embert ismerek, és abban bíztak, hogy ez által találok majd új támogatókat a segítségnyújtáshoz.Minimális részem volt benne, amit valószínűleg a céggel való kapcsolatomból, munkámból és a személyiségemből adódóan értem el. Egyszer felhívott az ügyvezető igazgatónk, aki tudta, hogy segítem az Új Világot, és arra kért, hogy mutassam be neki az alapítványt. Elmeséltem neki, hogy milyen élményben volt részem a nyári tolerancia táborban, és hogy milyen fontos a rászorulók segítése. Természetesen hasonlóan gondolkodunk, hisz én is jól ismerem már az ügyvezető urat. „Ha te mondod, akkor elhiszem" – felelte. Ezt hatalmas elismerésnek vettem, és ezek után akkora összeggel támogatja a Continental az Új Világ Alapítványt, hogy az egyik makói általános iskolában egy egész éven át meg tudjuk szervezni a kutyás terápiás foglalkozást a fogyatékossággal élő gyerekeknek.