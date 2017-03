Áldás vagy átok az információs technológia? Rajtunk múlik!

Manapság már nemcsak a telefonunk, tabletünk, notebookunk, óránk és a tévénk okos, hanem a hűtőnk, a fűtésünk, a biztonsági kamerarendszerünk, de még a locsolóberendezésünk is lehet digitális, internetkapcsolattal rendelkező eszköz. Az információs technológia (IT) észrevétlenül lett és lesz egyre nélkülözhetetlenebb és természetesebb az életünkben, kényelmesebbé téve a munkánkat és a mindennapjainkat. Ennek a kényelemnek azonban megvannak a veszélyei – amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni.Az okoseszközeinken számtalan fontos adatot tárolunk, legyen szó banki tranzakciókról, éves kimutatásokról, titkos magán- és céges információkról. Ezeket az eszközöket azonban nem védjük megfelelően sem a vírusoktól, sem az adatlopásoktól. Pedig érdemes lenne: ha adataink rossz kézbe kerülnek, akkor akár zsarolóvírusok áldozatai is lehetünk, hozzáférhetnek a bankszámlánkhoz, vagy akár az ügyfélkörünk adatait is megszerezhetik a vállalkozásunk dolgozói. Jobb tehát felkészülni, mert nem az a kérdés, hogy ér-e minket internetes támadás, hanem az, hogy mikor fog ez megtörténni.Emellett nem szabad elfeledkezni az emberi hibákból és a környezeti katasztrófákból adódó adatveszteségről, a mindennapi működést akadályozó meghibásodásokról – emlékeztetnek a PC Trade Systems szakemberei. Érdemes kisebb összeget befektetni a védekezésbe, mintsem milliókat bukni a helyreállítások és a leállások költségein. Az IT biztonság ma már cégmérettől független, hiszen napjainkban mindazon megoldások, melyeket a hétköznapokban a nagyok sajátjainak gondolunk, ma már kisvállalkozások számára is költséghatékonyan elérhetőek.Félni azonban nem érdemes, sőt: egyre inkább elengedhetetlen az új technológiák, informatikai rendszerek, eszközök alkalmazása. A hangsúly a tudatos felhasználáson és az esetleges veszélyek kivédésén van – ez az egyetlen sikeres megoldás. Ebben segít a PC Trade Systems Kft. az új rendezvénysorozatával: Vezetői IT Percek, azaz VIP reggelijeire meghívott vendégek egy-egy híres, eredményes emberrel és több szakértővel beszélgetnek arról, hogy miképpen hasznosítható az okostechnológia – okosan.Mi sem bizonyítja jobban, hogy az élet minden területén alkalmazhatóak a technológiai vívmányok, mint az, hogy a VIP reggeli legutóbbi vendége Vadkerti Attila volt. Az egykori válogatott balszélső, ma a PC Trade Szeged KKSE vezetője elárulta, hogyan segítik csapata felkészülését a digitális eszközök, amelyeken visszanézhetőek és ezáltal korrigálhatóak, fejleszthetőek a játékosok mozdulatai, technikái.– Az emberek el sem tudják képzelni sokszor, hogy mi minden létezik már, ami megkönnyíti az életüket és a munkájukat. Aztán eljönnek a PC Trade System Kft.-hez, és később már el sem tudják képzelni, hogyan tudtak eddig élni ezek nélkül – mondta Dr. Lukovics Miklós, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense. Valóban: ma már komplett okosotthonokat és termelési rendszereket lehet irányítani a meglévő technológiákkal, de az egyszerűbb megoldásokra is nagy az igény és a megvalósítás lehetősége. Megadhatjuk, hogy ki és mennyi ideig férhet hozzá egy-egy dokumentumhoz, biztonságba helyezhetjük adatainkat felhőalapú rendszerekben, vagy például GPS alapján letilthatjuk az okostelefonokról a fotó funkciót a vállalkozásunk területén. Ez azonban csak néhány lehetőség a sok közül: egyedi, különleges informatikai megoldások széles tárháza várja a fejlődni vágyókat.Az információs társadalom korában a legnagyobb érték maga az információ. A versenyképességhez naprakésznek kell lennie minden vállalkozónak és minden szakembernek, a péktől az autószerelőig, a kisvállalkozótól egészen a multinacionális óriásokig, A digitalizáció egyelőre még csak lehetőség, idővel azonban kényszer lesz. Aki nem lép most, annak talán később már túl késő lesz – mondják a szakemberek. A felzárkózáshoz, fejlődéshez kínál kihagyhatatlan lehetőséget a PC Trade System Kft. A VIP reggelisorozat legközelebbi témája a mesterséges intelligencia kiaknázási lehetőségei a mindennapokban és a vállalkozásokban. Érdeklődni a-n lehet. (X)