Állítsuk meg a fogszuvasodást!

Májusban megkönnyítjük Önnek a döntést! Minden fogtömésre 30% kedvezmény nyújtunk 2017. május 31-ig.

Sokszor a fogszuvasodást nem tudjuk időben észrevenni, mert olyan eldugott helyen van, ami speciális eszközök hiányában nem látható a számunkra. Fontos tudni, hogy a fogszuvasodás eleinte nem jár fájdalommal. Ha a fogunk már fáj, az azt jelenti, hogy a szuvasság elérte a fogbelet, azt pedig mielőbb kezelni kell, ha nem akarjuk elveszíteni a fogunkat.Sokan gondolják, hogy ha a fájdalom elmúlik, a fog problémája is megszűnik vele együtt. Ez azonban nem így van. Sok esetben, ha egy szuvas fognál elmúlik a fájdalom, az azt jelenti, hogy a fog elhal, vagyis az idegszál már nem közvetíti a fájdalomimpulzusokat az agyba.Abban az esetben, ha a szuvas fog nem kerül időben kezelésre, a károsodott terület egyre nagyobb lesz. Minél később megyünk kezeltetni, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a szuvasság túl nagy lesz ahhoz, hogy simán be lehessen tömni. A fog megmentésének érdekében gyökérkezelésre kerülhet sor, vagy ha ez már nem lehetséges, ki kell majd húzni.A gyökérkezelés, mint tudjuk, hosszadalmas procedúra lehet, és nem is olcsó. Egy fog pótlása pedig szintén időigényes és költséges beavatkozás.Mindez azonban könnyen megelőzhető azzal, hogy félévente kontrollra járunk, és a szuvas fogakat mielőbb kiszűrjük és kezeltetjük! Ha pedig érzékenységet, fájdalmat tapasztalunk, ne halogassuk, azonnal jelentkezzünk be a fogorvosunkhoz, hiszen a fogunk múlhat rajta!