Állj mellé, állj bele!

(X)

László Roland Richárd, a Mediamotion marketing vezetőjének ügye, a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány üzenete a JCDecaux jóvoltából Budapesten saját citylight kampányt nyert, mely élőben a Móricz Zsigmond körtérnél a Villányi út 27-es busz „B" végállomásnál látható, ahogy a cikkünk képillusztrációja is mutatja.A jó ügyekről közönségszavazás indult a Kreatívon, s az az ügy, az a plakát, amelyik diadalmaskodik, immár egyedüliként fog futni országszerte!Kedves szegediek, itt egy jó ügy, mely mellé állva, és kattintva egy szegedi jó ügy, a támogatásra legméltóbb Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány üzenete országosan is eljuthat a lakossághoz. Fogjunk össze a jó szegedi ügyért, és amennyiben Ön is érdemesnek találja, egy klikkel, és egy magas pontszámmal támogatni az ügyet, ezen linken megteheti acímű plakátnál: