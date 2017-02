Álomesküvő a Hungi Vigadóban

+36-30/535-3483-as telefonszámon vagy a melinda.annus@hungiszeged.hu e-mail-címen. Ha Ön is különleges, elegáns és egyedi esküvőre, rendezvényre vágyik, akkor érdeklődjön és kérjen ajánlatot a-as telefonszámon vagy ae-mail-címen.

Szeretné biztos kezekben tudni az esküvőjét? Különleges helyszínre vágyik élete egyik legfontosabb napján? Akkor válassza a Szeged szívében található, egyedi hangulattal és fényvilággal rendelkező Hungi Vigadót e becses ünnep színhelyéül!A helyszín önmagában különleges: a Hungi Vigadó gyönyörű épülete a város szívében, nem messze Szeged főutcájától, a Tiszától, méltó az elegáns alkalmakhoz. Az épületben 200 ülővendég vagy 400 állóvendég kiszolgálására van lehetőség.A jó hangulat is garantált: a titok a profi kiszolgálásban és a minőségi ételekben, italokban rejlik. A menü szabadon összerakható, a házias ízektől az ételkülönlegességekig várja a vigadó vendégeket. Prémium italok, koktélok és kávékülönlegességek és igény esetén koktélshow gondoskodik a családi és céges rendezvények jó hangulatáról. A professzionális kiszolgálás mellett a Hungi Vigadó modern technikai háttérrel gondoskodik a rendezvények színvonaláról: fény- és hangtechnika, illetve projektoros vetítési lehetőség is rendelkezésre áll igény szerint. S hogy a Nagy Nap pillanatai ne csak az emlékeinkben éljenek, a Vigadó a profi fotósát is rendelkezésre bocsátja!A pároknak, családoknak és cégeknek rendezvényszervezési tanácsokkal is segít a Hungi Vigadó, legyen szó grafikáról vagy dekorációról. (X)