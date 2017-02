Amerikai hangulatot hoz Szegedre a ma nyíló Monster Downtown

www.monsterdowntown.hu

Szeged, Stefánia 4.

Asztalfoglalás: 62/547-988

Pizzázóként indult, majd sikeres street food étterem lett a Monster, mely a város szélén, a Sever Centerben is jól menő vendéglátóhellyé tudta kinőni magát az elmúlt másfél évben. A sikeres vállalkozást a tulajdonosok most továbbgondolták: a kistestvérhez ma csatlakozik a frissen megnyíló Monster Downtown Szeged belvárosában.Az amerikai pubok hangulatát idéző étteremben is megtalálhatóak lesznek az olyan street food ételek, mint a hamburger vagy a csirkeszárny, ám a hangsúly itt már a klasszikus, nagy adagos ebéd- és vacsorakínálaton van. Mizsik Attila tulajdonos elmondta, az étlappal igyekeznek széles igényeket kielégíteni: a vietnami marhahúslevestől a sült kolbászon és a mangalica-májpástétomon át a sztracsatellával töltött mozzarelláig rengeteg különlegesség közül lehet választani. Az igazi pubkuriózum pedig a korlátlanul fogyasztható barbecue oldalas, melyet addig hoznak a vendég tányérjára, amíg bírja szusszal. Tavasszal megnyitják a teraszt is, mely a legnagyobb lesz a városban. Itt a vendégek előtt készítik majd el a grillételeket.Az ételkínálatot négy csapolt sörkülönlegesség, ötvenféle bor és koktélok egészítik ki. – A Monster Downtown olyan, letisztult étterem, ahol a vendég jól érzi magát farmerben is, de akkor is, ha egy zakóban, színház után tér be hozzánk – mesélte, aki azt is elárulta: étterme lesz a négy nagy szegedi sportcsapat – a kézilabda-, vízilabda-, kajak-kenu és rögbicsapat – szurkolói klubja is, meccseiket tehát minden alkalommal figyelemmel lehet majd követni az étterem kivetítőin.