Átadták a Pillér Takarékszövetkezet megfiatalodott algyői fiókját - Kényelmes ügyintézést kínálnak

A Csongrád megyében több mint negyven fiókkal jelen lévő Pillér Takarékszövetkezet számára fontos szempont, hogy ügyfelei ényelmesen intézhessé pénzügyeiket. A banki megjelenés nemcsak a személyre szabott pénzügyi szolgáltatások terén lényeges, hanem a fiókok kialakításánál is.Ennek jegyében folyamatosan újítjá fel a hálózat egységeit – idén például jelentősebb felújítás érintette az üllési és makói fiókot is. Legutóbbi nagyobb volumenű beruházásuk az algyői fió megszépítése és korszerűsítése volt, amelyet -án adott át a Pillér Takarékszövetkezet vezetése az algyőieknek. A Búvár utcában, a piac, az egészségház és a posta özelében álló, megújult emeletes épület – ami egyben MFB-pont is – földszinti részén nagyjából 100 négyzetméteres területen intézhetik pénzügyeiket az algyőiek.– Fiókhálózatunk szinte teljes Csongrád megyét lefedi. Terveink özött szerepel, hogy a jövőben ülönböző profilú pénzügyi tanácsadó centrumokat alakítsunk ki az egyes fiókokban: például orvosok számára a Fő fasoron, vállalkozóit a Mikszáth álmán és Horváth Mihály utcában, lakosságit a Honvéd téren, agrárt Kiskundorozsmán és Mórahalmon, 13 fiókunk pedig MFB-pontként is mű ödik – tette hozzá, a Pillér Takarékszövetkezet elnö -ügyvezetője.– Modern, fiatalos örnyezetben várjuk ügyfeleinket a pénzügyi szolgáltatások teljes palettájával Algyőn. Ennek érdekében fiatal, szakmailag felkészült munkatársak dolgoznak a fiókban, akiknek egy ré helybeli, így jól ismerik az ottani lakosokat és a helyi adottságokat – fejtette ki. A Pillér Takarékszövetkezet elnökhelyettes gazdasági ügyvezetője – aki a többi egység felújítását is felügyelte – elárulta, szívügye volt az algyői fió felújítása, ugyanis itt kezdett el dolgozni három évtizeddel ezelőtt. A beruházást az ügyvezetés is egyöntetűen támogatta, mivel látta, hogy a felújítás nem halasztható tovább.ügyvezető mindehhez hozzátette, a megteremtett komfort segíti, hogy az ügyfelek özvetlenebb kapcsolatot építsenek ki a munkatársakkal, akik minden pénzügyi érdésben részletes tanácsokkal látjá el őket. Az algyői felújítás célja – ahogy a többié is – az volt, hogy az egység olyan színvonalas legyen, amely minden generációnak vonzó örnyezetet jelent majd. (X)