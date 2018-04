Autóvásárlás esetén gondolkozzon a flottakezelésben is!

Érdekesség: A több mint 10 éves múltra visszatekintő Elsőbiztosítás Kft. országos lefedettségű, közel 150 szerződött gépjármű-kereskedő partnere van. A szegedi székhelyű alkuszcég irodája a Dáni utca 6. szám alatt található, és a cégek mellett a lakossági ügyfelekre is nagy hangsúlyt fektetnek.

Érdekesség: A 2017-es év volt az első teljes üzleti éve a cégcsoportba tartozó kereskedésnek, és a személyautók értékesítése területén az „Ügyfél-elégedettségi díjat" rögtön a miskolci Mercedes-Benz márkakereskedés nyerte.

– Nem előzmény nélkül vágtunk bele 2016-ban a TFleet Flottakezelő megalapításába – mondja Ifkovics Zoltán ügyvezető, hozzátéve: az, hogy 2 éve Mercedes-Benz márkakereskedők lettünk, további lehetőséget jelentett a flottakezelő cégünkben. – Természetesen ennek köszönhetően nagyobb arányban van jelen a Mercedes márka a flottánkban, mint azt a piaci súlya indokolná, de azért ennél jóval vegyesebb az összetétel – hangsúlyozza.– Nagy hangsúlyt fektetünk abba, hogy megismerjük az ügyfeleink igényeit, azt, hogy pontosan milyen célt szolgál a bérelni kívánt gépjármű.Szakmai tanácsadás során felmérik, hogy mire van szüksége, mekkora a várható futásteljesítmény, milyen célra használják majd az autót, melyik szolgáltatásokat célszerű igénybe vennie. Amennyiben pénzügyileg stabil a bérlő cég, akkor akár „önrész" nélkül is igénybe veheti a szolgáltatást.– A kis- és középvállalkozások a legfontosabb partnereink, testre szabott konstrukciót tudunk nekik kínálni úgy, hogy szinte minden ügyfelünkkel személyes a kapcsolat – mondja Ifkovics Zoltán, hozzátéve: a delegált flottamenedzsernek köszönhetően gyors és rugalmas minden ügyintézés.– Többek közt azért tudunk versenyképesek lenni, mert nagy volumenben vásárolunk új autót, szervizt, gumit és biztosítást, és ezeket a kedvezményes árakat érvényesítjük a bérleti díjban – hangsúlyozza az ügyvezető. A flottakezelés mellett számos érv szól: előre és pontosan kalkulálható a gépjárművel kapcsolatos költség, nincs vállalkozásra ráöregedő autópark, havi bérleti díj költségként elszámolható, valamint az áfa tartalma visszaigényelhető.Partnereink gyakorlatilag a saját üzletükre tudnak koncentrálni, és az energiát – legyen az emberi erőforrás vagy akár idő – nem a gépjármű üzemeltetésére fordítják.Böngészve a cég honlapján, az ajánlatok között észrevehető, hogy a cégcsoportban van egy Mercedes márkakereskedés, és a többi márkához képest ez hangsúlyosabb. – Természetesen, és nem is titkolva, erre a márkára tudjuk adni, a legjobb ár/értékű ajánlatunkat, hiszen saját kereskedésünktől vesszük saját magunknak a gépjárműveket – említi a szakember. – Sokszor előfordult már, hogy egy-egy ügyféligény esetén egy alternatív ajánlatot tettünk Mercedesre, és kedvezőbb ára lett a bérletnek, mint egy tipikus flotta gépjármű esetében.– Ettől függetlenül a flottaparkunk nagyon színes, található benne többek közt Dacia, Renault, Ford, Hyundai, Skoda mellett BMW, Audi, Volvo és még motorkerékpár is.Böngészve az ajánlatok között, találni Suzuki Vitarát 89.000Ft-ért, felső-középkategóriás Ford Mondeót 114.900 forintos nettó havidíjért, ami kifejezetten jó ár/érték arányúnak mondható.Felsőbb régiókban ott a Mercedes-Benz GLE 350d Coupe 249.900 Ft-ért, illetve az Audi Q7 3.0TDI Quattro 316.900 forintos nettó havidíjért. És közte a teljesség igénye nélkül ott a Mercedes C- és E-osztály, az Opel Insignia, a Škoda Kodiaq és a Karoq, és persze az örök és elnyűhetetlen flottaautó, a Volkswagen Golf is.– Azt nem mondom, hogy a flottakezelés mindenki számára a legjobb a megoldás, de azt igen, hogy autóvásárlás előtt mindenképp érdemes megvizsgálni és tájékozódni ennek a lehetőségéről is – mondja Ifkovics Zoltán. A szakembertől megtudjuk, hogy a flottakezelésben üzemelő autók aránya Magyarországon még messze elmarad a Nyugat-Európára jellemzőtől, de nálunk is egyre többen ismerik fel a konstrukció előnyeit, így a felzárkózás is megkezdődött már.