Az elmúlt tanévben 50 kulturális eseményt szervezett az intézet

(x)

SzegedMunkatársunktólA Kína iránt érdeklődők számos eseményen és oktatási intézményben találkozhattak az elmúlt tanév során a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének munkatársaival. Köztük a jelentősebbek a Szegedi Halfesztiválon a Konfuciusz stand, ahol a kínai halászlének, mint már évek óta minden alkalommal, óriási sikere volt, a Konfuciusz Nap, az SZTE Konfuciusz Intézet fennállásának 5. évfordulója alkalmából rendezett gálaműsor, a Boldog Tavaszünnep/Gyönyörű Kínai Tavasz gála, a Lampionünnep, a Szegedi Tudományegyetem Tavaszi Kulturális Fesztiválja keretében rendezett kalligráfia- és festménykiállítás, a Panda Nap és az SZTE Konfuciusz Intézet évzáró gálaműsora voltak. Az intézet számos kínai delegáció látogatását szervezte meg, többek között a Kínai Felsőoktatási Szövetség közel 50 kínai egyetemi vezető csoportjának látogatását, a Shaanxi Tartományi Kormányzat küldöttségét vagy a Tsinghua Egyetem delegációját, ezáltal támogatva a magyar-kínai humán cserekapcsolatokat. Szintén az intézet erőfeszítéseinek köszönhető, hogy a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetemének nyolc magyar szakos diákja Szegedet választotta egyéves magyar nyelvi részképzése helyszínéül. A szeptemberben érkező diákokra magyar nyelvtudásuk miatt fontos szerep vár a Konfuciusz Intézet által szervezett kulturális programokon.Az elmúlt tanév kezdetén – az egyetemi beiratkozási héten – tajcsibemutatót tartottak a frissen érkezett kistanárok. Az immár Kínában is márkanévként emlegetett Konfuciusz Teaház több illusztris vendéget is fogadott, köztük volt például a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Kakas Béla, aki a kínai testvértartományi kapcsolatról és az „Egy övezet, egy út" program regionális lehetőségeiről tájékoztatta a közönséget; Apatóczky Ákos Kína-kutató, a Károli Gáspár Református Egyetem docense, aki a kínai nemzetiségekről mesélt a közönségnek; valamint Karsai Krisztina, az SZTE rektorhelyettese, a Konfuciusz Intézet igazgatósági tagja, aki „Egy büntetőjogász kalandjai Kínában" címmel mesélt sanghaji vendégprofesszori élményeiről. A tavalyi évben először vett részt a Konfuciusz Intézet négy előadással az SZTE Szabadegyetem előadássorozatán.Nem elég a kínai nyelvtanulás lehetőségét felkínálni, arra is szükség van, hogy az érdeklődők megértsék, miért érdemes ezzel az országgal foglalkozni. A hallgatótoborzási program keretében, a Szeged és Térsége Eötvös Gimnázium, Általános Iskolák főigazgatója, dr. Gera Tibor meghívására az SZTE Konfuciusz Intézet két igazgatója, Wang Lei és Mohr Richárd szülői értekezletek sorozatán vett részt öt oktatási helyszínen: az Eötvös József Gimnáziumban és tagintézményeiben (Kossuth Lajos Általános Iskola, sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola, deszki Zoltánfy István Általános Iskola, Weöres Sándor Általános Iskola). A beszélgetések során a szülők jobban megismerhették a modern Kína eredményeit és a magyar-kínai kapcsolatokból fakadó lehetőségeket, valamint az SZTE Konfuciusz Intézet által biztosított programokat, például a kínai nyelvoktatást, a kínai kulturális ismereteket, a kínai nyári tábort és a kormányzati ösztöndíjakat Kínába.Június 7-én az intézet hagyományteremtő céllal rendezte meg az SZTE Konfuciusz Intézet évzáró gálaműsorát Szegeden, az IH Rendezvényközpontban. Az évzáró gálaműsor lehetőséget biztosított a partnerintézmények diákjainak, hogy bemutassák Kínával kapcsolatos tudásukat és képességeiket, az intézetnek pedig arra, hogy megköszönje a tanév során a partnereitől és a diákjaitól kapott támogatást, valamint oklevéllel és ajándékkal jutalmazza a kiemelkedő teljesítményt felmutató tanulókat és partnerintézményeket.Szegeden és térségében összesen 14 általános és középfokú oktatási intézményben lehet kínaiul tanulni, valamint a kínai kultúrával ismerkedni az intézet tanárainak segítségével. Ezenkívül Makón három, Békéscsabán pedig két intézményben oktatnak a szegedi intézet tanárai.