Az előrevetített jövő egy napot a SzeBIT-en töltött

A jövő technológiáinak rangos mustráján csak az nem talált magának lenyűgöző újdonságokat, aki nem akart. A SzeBIT-en kiállított egyik „legszembetűnőbb" megoldás az okosszemüveg volt, mely kifejezetten az applikációkat is fejlesztő szoftverfejlesztő cégeknek hasznos, például múzeumi tárlatvezetésnél.– Akár egy dinoszaurusz csontvázára is képes felépíteni az izomzatot, a szöveteket, sőt az összes információt mellékeli az állatról. Magyarországon jelenleg nincs forgalomban, de felkérésre lefejlesztjük hozzá az applikációt is. Úgy működik, mint egy androidos telefon, van menüje, kamerája, képnézegetésre alkalmas, csatlakozik az internetre – magyarázza Fábik Mária, az Epson Magyarország értékesítési menedzsere.Az okosszemüveget tanulmányozta a nyugdíjas Makovicsné Góg Zsuzsanna is, aki férjével és barátaikkal jött el a rendezvényre.– Ez egy szemüvegbe épített számítógép, hallottam már róla. Érdekelnek az újdonságok, nem akarunk lemaradni. Főleg a szemüveg és az önvezető autó vonzott ide. Ha nem haladunk a korral, gyorsan megöregszünk – fogalmazott.Tóth Gábor, a rendezvényt szervező PC Trade Systems Kft. ügyvezetője szerint sem érdemes lemaradni a technológiai újításokról, ezért az immár második alkalommal megrendezett SzeBIT célja az volt, hogy a gyorsan változó világban segítséget nyújtson az informatika világában dolgozóknak, mindennapi használójuknak, az iránta érdeklődőknek – magyarán mindenkinek.– A jövő generációja már egy online világba születik bele, melyre muszáj lesz felkészülniük. Hogy ez mennyire sikerül nekik, a mi és a pedagógusok felelőssége.Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark osztja ezt a szemléletet: egyre több, modern technikát érintő fejlesztése van. Posta Ádám István, az ÓNTE pályázati koordinátora elmondta, a SzeBIT-en látottak a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz, oktatásszervezéshez, kiállítások bemutatásához adnak ötleteket.– A közelmúltban történt múzeumpedagógiai eszközökre irányuló szoftverfejlesztésünket óriási érdeklődés övezte az iskolák részéről. A fiatal generációt ezekkel az eszközökkel tudjuk megfogni, a hagyományos kiállítások ehhez már kevésnek bizonyulnak.Simon István, az SKC Solution Kft. munkatársa az érintőképernyős kijelzőt mutatta be: ez egy 4k felbontású, iskolákban kifejezetten hasznos megjelenítő eszköz, melyhez a cég ingyenesen biztosítja az edukációs szoftvercsomagot. A sablonokat használó szoftverrel a tanár elkészíti a feladatsort, megosztja a diákokkal, akik otthon saját eszközeiken oldhatják meg a leckét.– A kijelző használatát és a szoftvert a tanárok szívesen tanulják meg, az idősebb oktatók is nyitottak rá, ezzel sokkal egyszerűbb a tananyag átadása.A SzeBIT egyik legnagyobb dobása a kiállított önvezető autó és a hozzá köthető Bosch-tesztlap volt, de a virtuális valósághoz kapcsolódó játékok, robotok, adatbiztonságot segítő eszközök is népszerűnek bizonyultak. A közönség találkozhatott Michelisz Norbert autóversenyzővel is, akinek csapata – a PC Trade Systemsszel kötött hosszú távú együttműködésüknek köszönhetően – a hétvégi versenyek döntési helyzeteit a PC Trade által biztosított eszközökön keresztül oldja meg.Juan Carlos, a Pick Szeged kézilabdacsapatának edzője a csapat életében nagy jelentőségű informatikáról beszélt. Az előadások és a szakmai workshopok magánszemélyeknek és informatikai szakembereknek, cégvezetőknek egyaránt szóltak. Ez utóbbiak elérése a SzeBIT másik fontos küldetése volt, ugyanis a magyar vállalkozások informatikai ellátottsága és az eszközparkok állapota siralmas, átlagosan a 8 évet is meghaladja.Az Elmas Daru Kft. beszerzőjétől megtudtuk, tavaly a szervereiket fejlesztették, éppen az első SzeBIT-en kiállított egyik eszköz alapján, most a hálózatieszköz-fejlesztésre koncentrálnak, ehhez merítenek ötleteket. Csige Péterék darukkal foglalkoznak, az adatok gyors továbbításához, az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz a fejlesztés náluk indokolt. Ma már a daruk informatikai fejlődése azt is lehetővé teszi, hogy távolról rájuk lehet csatlakozni, a hibák így elháríthatók, akár javíthatók is.Tóth Gábor szervező hangsúlyozta, az elavult informatikai eszközök nem biztonságosak és a hatékony munkavégzésre alkalmatlanok. Aki nem fejleszti cégét, az akár végzetes hátrányba kerülhet azokkal szemben, akik ezt már régen megtették.Aki az idei rendezvényről lemaradt, ne búsuljon, mert jövő novemberben ismét lesz SzeBIT, amit a PC Trade Systems Kft. a még nagyobb élmény érdekében máris elkezdett szervezni.