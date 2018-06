Az építőiparban békéltetnek

Az 5 éve létrejött szervezetről a kamara honlapján –– is találni részletes információkat, a nyitólapon praktikusan a kérelem beadása is kezdeményezhető. Az érintettek ezt megtehetik az elektronikus beadási rendszeren keresztül, de e-mailben is.Kezdetben nagy volumenű ügyekkel kereték meg őket, ezek azóta lecsengtek, sokat tisztult az építőipari piac, jelentősen csökkentek a lánctartozások. Korábban sokmilliárdos vitatott tételek is voltak, 2017-ben a legnagyobb ügy 121 milliós volt, de 100 ezer forintért is kezdeményeztek már eljárást. Változás a korábbi évekhez képest, hogy láthatóan növekszik a magánépítkezésekhez kapcsolódó vitás ügyek száma, tavaly a beadott kérelmek több mint az ötöde már ilyen munkákhoz kapcsolódott.A beadott kérelmek szerződés szerinti értéke 208 milliárd forint volt, ebből 26-ot vitattak az érintettek – a TSZSZ szakértői ennek átlagosan 70 százalékáról állapították meg, hogy jogos. Sokan keresik meg őket építőipari jogi tanácsért, ahol tudnak, segítenek. Az előadó hangsúlyozta a prevenciós hatást, 40 százalékban még a bíróság előtt meg tudnak egyezni a felek.Fontos, hogy a vitás teljesítéssel összefüggésben írásbeli szerződés álljon rendelkezésre, mert a jogszabály szerint csak ebben az esetben fogadhatják be a kérelmet. Az eljárásnak legfőbb célja az elhúzódó elszámolási viták rendezésének felgyorsítása. A TSZSZ-szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami indokolt esetben ugyanennyivel meghosszabbítható, így 60 napon belül minden esetben lezárul a szakértői eljárás. Máté Miklós hangsúlyozta, a gyors és hatékony jogszolgáltatás úgy lehetséges, hogy mindkét félnek minden lapját ki kell terítenie, nem lehet vég nélkül hiánypótlásokkal, trükkökkel húzni az eljárást.Ha valaki jogtalannak érzi a bankgarancia lehívását, bátran fordulhat hozzájuk. Amíg ők el nem bírálják, addig a bank a „számla megcsapolását" 30-60 napra felfüggeszti. Előfordult a praxisukban, hogy a kivitelező nem is szerzett tudomást a garanciális igényről, ez is bizonyítja, nem lehet mindjárt a lehívással kezdeni.Van, amikor ők sem tudnak segíteni, például ha túl általános a megfogalmazás. A teljesítésigazolásnál a mit, mikorra, mennyiért olyan alapszavak, aminek hiányában nehéz eredményesen végigvinni egy ügyet. Fontos a megfelelő dokumentáció, az építési napló pontos vezetése. A TSZSZ eljárása díjköteles, mértéke a kérelemben megjelölt vitatott összeg bruttó értékének 1 százaléka, de minimum 60, maximum 450 ezer forint.